Von DER ANALYST | Die Entscheidung des Bundesgesundheitsministeriums, aufgrund einer aktuellen Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI), die „Covid-19 Schutzimpfungen“ mit dem Vakzin von AstraZeneca ab sofort auszusetzen (PI-NEWS berichtete), bedeutet faktisch das Scheitern der Corona-Politik der Bundesregierung. Es dürfte nicht von ungefähr kommen, dass man noch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abgewartet hat, bevor der Impfstopp bekannt gegeben wurde.

Diese Entscheidung ist sachlich und politisch vollkommen richtig, wurde aber viel zu spät getroffen. Sie kommt dem Eingeständnis gleich, dass das Vakzin von AstraZeneca lebensgefährlich sein könnte. Jene, die schon immer darauf hingewiesen haben, dass die neuen Impfstoffe viel zu kurz getestet wurden, scheinen nun Recht zu behalten.

Schon jetzt dürfte das Vertrauen der Bürger in den Impfstoff von AstraZeneca irreparabel beschädigt sein. Selbst wenn nach weiteren Untersuchungen „Entwarnung“ gegeben werden sollte, wird kaum jemand noch das Restrisiko auf sich nehmen und für dieses Vakzin den Ärmel hochkrempeln.

Wie es scheint, ist nun aus einer weiteren „Verschwörungstheorie“ eine Tatsache geworden. Das wiederum stärkt die Glaubwürdigkeit von Medizinern wie Wolfgang Wodarg und Professor Sucharit Bhakdi, die sich von Anfang bezüglich der Impfungen kritisch geäußert hatten (PI-NEWS berichtete) und dafür von den Qualtitätsmedien zu „Outlaws“ hochstilisiert worden waren.

Die Folgen des Impfstopps

In Zukunft wird eine breitere Bevölkerungsschicht diesen Medizinern zuhören. Dieser Umstand und das Desaster bei dem Impfstoff von AstraZeneca, wird auch die Akzeptanz der anderen Vakzine (BionTech/Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna) massiv beeinträchtigen. Schon jetzt ist sicher, dass die Impfstrategie der Bundesregierung krachend gescheitert ist. Es werden sich schlicht und einfach nicht mehr genug Impfwillige finden, um auf diese Art und Weise eine Herdenimmunität aufzubauen. Die Hausärzte wiederum können damit rechnen, dass in den nächsten Wochen und Monaten scharenweise geimpfte Patienten bei ihnen auf der Matte stehen und voller Sorge auf Blutgerinnungsstörungen untersucht werden wollen.

Die mögliche Thrombose-Gefahr scheint übrigens bei allen derzeit verfügbaren Covid-19 Vakzinen zu bestehen, da jedes davon so genannte Spike-Proteine produziert, die in die Blutbahn gelangen können, wo sie nicht hingehören. Wenn sie dort an den Endothelzellen, die die Innenseite der Blutgefäße auskleiden, oder an den Blutplättchen andocken, kann es zu Thrombosen kommen.

Sollte das so zutreffen, tragen die Geimpften Zeitbomben in sich, denn die Thrombose-Gefahr besteht, solange die Spike-Proteine in der Blutbahn kreisen.

Tödliche Impfpropaganda?

Als nächstes werden sich die Bürger auch daran erinnern, welcher Druck seitens der Regierung und der Medien aufgebaut wurde, damit sie sich impfen lassen. Mit einer beispiellosen Propaganda stellte man den „lebensrettenden Pieks in den Deltamuskel“ als das höchste derzeit verfügbare Privileg dar. Zudem wurde laufend von „Impfdränglern“ berichtet, um über Neid, Gier und andere niederen Instinkte der Menschen, die Impfbereitschaft zu erhöhen. Wenn sich die Befürchtungen bewahrheiten, wurde dadurch der eine oder andere ans Messer geliefert.

Ein Alarmsignal hätte eigentlich das Verhalten der Kanzlerin sein sollen, die es auch auf wiederholte, hartnäckige Nachfrage des Journalisten Boris Reitschuster via ihres Regierungssprechers Steffen Seibert immer wieder abgelehnt hatte, mit gutem Beispiel voran zu gehen und sich öffentlich impfen zu lassen.

Diese Regierung hat fertig. Das Vertrauen weiter Teile der Gesellschaft in ihre Corona-Politik ist nun endgültig zerstört. Und was das Scheitern der Impfstrategie betrifft, so wird die Antwort von Merkel und Co. darauf aus noch härteren und längeren „Lockdowns“ bestehen.