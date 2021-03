Die Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg eröffnen an diesem Sonntag das Superwahljahr 2021 . In beiden Bundesländern wird mit einer wiederwahl der bisherigen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann und Malu Dreyer gerechnet. Der CDU werden wegen des Maskenskandals große Stimmenverluste vorhergesagt. Die AfD könnte in beide Bundesländern zweistellig werden. Ab 18 Uhr gibt es im Phoenix-Livestream Hintergrundinformationen, Interviews, Prognosen und alle Hochrechnungen. Auch Tichys Einblick hat eine Extra-Wahlsendung: