Von PETER BARTELS | Eis-Prinzessin, Volkskammer-Mitglied, von der SED verhätschelter Liebling Honeckers. Heute? Keine „Querdenkerin“. AfD natürlich Null. Nur auf ihrer zarten Schulter sitzt neuerdings ein kleines Teufelchen und flüstert ihr ständig was ins Ohr: „DDR!“

Die ehemalige sozialistische Eiskunstlauf-Prinzessin (zweimal Olympia-Gold) fühlt sich durch die Treffen und die Corona-Beschlüsse von Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten an DDR-Zeiten erinnert. Die WELT zitiert:

„Die Ähnlichkeit ist verblüffend, was man im Namen ‚zum Wohle des Volkes‘ so kollektiv, früher im Sozialismus und gegenwärtig im Kapitalismus, in so kleinem Kreise einfach durchsetzten kann“, schrieb die 55-Jährige auf ihrer Facebook-Seite. „Ich mag es gar nicht aussprechen, aber ein kleines Teufelchen auf meiner Schulter flüstert mir fast schelmisch ins Ohr – ‚Willkommen zurück in der DDR‘.“

Und weiter: „Natürlich will ich nicht die DDR zurück. Aber wir leben seit 30 Jahren in einem Rechtsstaat und erleben seit einem Jahr, dass wir gesagt bekommen, was wir zu tun und zu lassen haben“. Sogar diesen Satz: „Und die, die uns das sagen, kriegen ihren eigenen Job nicht auf die Reihe.“

Gottseidank nur ein Hauch DDR …

Auf ihrer Facebook-Seite hatte Kati natürlich in vorauseilendem Gehorsam „versichert“: „Das „lebensgefährliche Virus ist da, und es gilt, Menschen zu beschützen!“ Aber auch etwas gemault: „Inzwischen gibt es aber sichere Öffnungskonzepte, die ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben, wenn auch eingeschränkt, zulassen würden“.

Die halbamtliche WELT begöschert natürlich sofort, wie einst das NEUE Deutschland: „Einige Kritiker der Corona-Schutzmaßnahmen fühlen sich an „einsame Entscheidungen“ aus DDR-Zeiten erinnert. Dem halten andere entgegen, dass es anders als in der DDR keine Einschränkungen der Meinungsfreiheit gebe.“ … „Witt verspüre nun „einen Hauch“ davon, wie es sei, „von einer Handvoll Regierungsmitgliedern bestimmt …gelenkt werden … was auch dazu führen könne „dass wir ehemaligen DDR-Bürger uns nicht mehr erklären und verteidigen müssen“.

Man ahnt, wie die 16 Millionen „Genossinnen und Genossen“ 40 Jahre im Sozialismus vom geschulten Kader aus dem Roten Kloster Leipzig an die Kandarre genommen worden waren. Man ahnt auch, dass Honeckers Rote Nonnen und Hohepriester längst ein sattes Ein- und Unterkommen in „Mutti“ Merkels kommunistischen Kapitalismus gefunden haben – bei ARD, ZDF, Presse. Die Dialektik verrät sie: „Einige Kritiker“? Millionen werden zu ein paar Tausend klein gezeigt/geschrieben … Merkel-Gulag? “Corona–Schutzmaßnahmen“… Meine Meinung soll sein Deine Meinung? „Keine Einschränkungen der Meinungsfreiheit“ … Sogar ihrer aller Eisprinzessin „verspürt nur einen Hauch! Also eigentlich nichts …

Sänger, Fussballer, Pfarrer, sogar Nena

Unser aller Kati Witt hatte schon im Februar die Pandemie-Politik kritisiert. Aber gleich beteuert, keine „Corona-Verleugnerin“ oder „Lockdown-Gegnerin“ zu sein. Wie vor und nach ihr auch Superstars wie Xavier Naidoo, Ex-Nationalspieler Thomas Berthold, TV-Pfarrer Jürgen Fliege. Manchmal sogar nur durch die Sonnenblume … Der singende Mallorca-Macker Michael Wendler war wohl etwas deutlicher. Das längst auf Sudel-Ede verkommene Merkel-Kampfblatt BILD wälzte ihn wochenlang in unsäglichen Jauche-Bädern, suhlte sich selbst darin; nicht mal vor Tod und Begräbnis Wendlers Mutter hatten sie Respekt …

Einen Rest von Schiss hatten sie immerhin nach Nenas Lob für die Anti-Corona-Demo in Kassel. Die BILD-Wurmschwänze „ernannten“ sie rachsüchtig zum „Verlierer des Tages“: „Pop-Sängerin Nena (61) hat mit einem Video auf Instagram für mächtig Irritationen gesorgt. „Danke Kassel“ postete sie. Der Clip wurde als Lob für eine umstrittene Demonstration gegen Corona-Auflagen am vergangenen Samstag gewertet, bei der auch Polizisten attackiert wurden. BILD meint: Erst denken, dann posten!“

Sächsisch: Hastenichgesehn – Sudel-Ede ist ooch wieder da!

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.