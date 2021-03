Von PETER BARTELS | Wer jetzt noch glaubt, er lebe in einer Demokratie, der glaubt auch an den Osterhasen: Merkels oberster Verfassungsschützer Stasi-Scherge Thomas Haldenwang hatte die AfD am Mittwoch zum “Verdachtsfall” erklärt (PI-NEWS berichtete). Die Duckmäuserei in vorauseilendem Gehorsam des AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen bei seiner Rede am 28. November in Kalkar war also buchstäblich für die Katz. Immerhin: Die Kölner Richter haben diesen neuen, unfassbaren Merkel-Angriff auf die Demokratie (erstmal) gestoppt. Der weise AfD-Ehrenvorsitzende Alexander Gauland nach dieser gerichtlichen Super-Klatsche: „Wer schützt uns eigentlich vor diesem Verfassungsschutz?“

Unsereiner fragt: Wer schützt die AfD vor Meuthen? Denn was der Gesunde Menschenverstand seit der Appeasement-Politik des unseligen Chamberlain für den Massenmörder Hitler vorher wusste, ist passiert. Je nun, die Dummen sterben halt auch unter den Professoren nicht aus … Roger Köppel (55), Chefredaktor der letzten (!!) wirklich freien Schweizer Zeitung “WELTWOCHE” hat am Freitag in seiner täglichen Morgenandacht ”Weltwoche Daily” (zigtausende Follower auch hinter Merkels Eisernen Vorhang!!) diesen Vorgang ab Minute 27:25 in seinem Video-Blog ins Visier genommen. PI-NEWS (wer sonst?!) bringt die wichtigsten Auszüge:

„Bemerkenswert auch hier wieder die Einhelligkeit der Medien in der Verurteilung dieser AfD in Deutschland. […] Sie ist jetzt zum Verdachtsfall erklärt worden durch den Verfassungsschutz in Deutschland, das heißt sie kann überwacht […] ausgespitzelt werden; Telefone, Emails können durchleuchtet werden […] Der Verfassungsschutz ist ein Organ der deutschen Bundesregierung, das heißt also die Regierung kann jetzt die größte Oppositionspartei im Land mit den Mitteln ihrer Spitzel, ihrer Spione destabilisieren […] (Und das …) in einem Wahljahr!! Das ist […] einzigartig in Europa und vermutlich einzigartig in der demokratischen Welt […]”

Merkels Stasi hat jetzt V-Leute

Köppel, verheiratet, zwei Kinder, Nationalrat: “Solche Vorgänge kennen wir nur aus Diktaturen […] Zum Beispiel die Staatssicherheit in der DDR […] Die Stasi, war so etwas […] Die hat die DDR-feindlichen Kräfte überwachen lassen mit inoffiziellen Mitarbeitern […] Die heißen jetzt (in Merkel-Deutschland) V-Leute […] In den deutschen Medien FAZ, in der WELT habe ich (online) gar nichts gefunden […] Die FAZ zum Beispiel begrüßt das (sogar). Andere Zeitungen? Kein Wort der Kritik […] Etwas leise Kritik in der NZZ (Neue Zürcher Zeitung) aber auch dort findet man, diese Partei habe doch Exponenten und mache Aussagen, die sehr bedenklich seien.”

Dann macht der Herr Chefredaktor vielleicht seinen einzigen Fehler – er hält Merkel-Deutschland für eine Demokratie: „Meine Damen und Herren, Deutschland ist doch ein freies Land. Man sollte doch auch seine Meinung und vielleicht auch eine anstößige Meinung äußern dürfen. Es kann doch für Journalisten nicht ein Kriterium sein, ob jetzt eine Partei irgendetwas sagt, was einem nicht so gefällt, was nur im Entferntesten rechtfertigen könnte, dass man sie mit den Methoden des Spitzelstaates überwacht. Das ist undemokratisch, wenn eine Regierung auf diese Art und Weise eine Opposition stigmatisieren, anschwärzen und auch überwachen kann.“

„Meuthen hat der AfD geschadet“

Und dann legt der neue Wilhelm Tell dem AfD-Chef Meuthen den Apfel auf den Kopf: „Man muss allerdings hinzufügen, dass die Partei sich auch selber geschadet hat und zwar vor allem durch ihren Vorsitzenden Jörg Meuthen, der an einer Brandrede [gemeint ist Kalkar] seine eigene Partei kritisiert hatte und einzelne Exponenten in die Nähe des Rechtsextremismus gedrängt hat. Damit hat er diesem Verfassungsschutz die Legitimationsgrundlage geliefert, die AfD, die Oppositionspartei […] unters Elektronenmikroskop der Staatssicherheit zu legen“ […] Rogar Köppel weiter in seiner Anklage: „Meuthen hat den Feinden, den Gegnern der AfD, der Konkurrenz der AfD, die Instrumente, die Waffen in die Hand geliefert.“



Roger Köppel wird zum Polit-Philosophen: „Opposition bedeutet Nachteile auf sich nehmen.“ Hier hat PI-NEWS den Schweizer Chefredaktor der Klarheit wegen etwas redigiert: In Deutschland bedeutet das, dass die AfD die Mittel der Regierung (Staatssicherheit, Bespitzelung) in Kauf nehmen muss […] Auch wenn es nicht zu rechtfertigen ist.“ […] Wilhelm Tell greift erneut zur Armbrust: „Meuthen hat versucht, durch Appeasement-Politik, durch Beschwichtigungspolitik die oppositionelle Rolle (der AfD) etwas zurückzudrängen […] Er hat versucht sich einzuschmeicheln, anzuschmiegen an diese Establishment-Kreise. Auch aus schweizerischer Erfahrung: Diese Politik (bringt) in der Regel eben keine positiven Resultate. Die Quittung haben sie (die AfD) jetzt“.



Der Star-Journalist und Politiker weiter: „Ich bin sehr gespannt, wie sich das jetzt entwickelt, ob das der Partei Schub gibt oder im Gegenteil ob es sie in diesem Wahljahr lähmt. Fragwürdig, und das ganz zum Schluss, ist, dass so etwas, was hoch vertraulich sein müsste, durchsickert kurz vor Landtagswahlen zum Beispiel in Baden-Württemberg; das ist ganz gezielt gestreut worden aus den deutschen Behörden […] aus dem Innenministerium […] Das ist wirklich ein Krieg, den die deutsche Regierung hier gegen die Opposition führt.“

Ohrfeige oder Feigenblatt?



Und schließlich: „Egal was sie von der AfD halten, es ist eine demokratisch gewählte Partei, die in keiner Stelle ihres Parteiprogramms irgendwo etwas aufscheinen lässt, was sie in Konflikt bringen würde zur rechtsstaatlichen demokratischen Ordnung Deutschlands […] Das Gegenteil ist der Fall […] Wir haben einen elfhundertseitigen Untersuchungsbericht – das alleine ist schon der Beweis, dass er nichts Wert ist […] Und: Die AfD weiß gar nicht, wessen man sie anklagt […]

Aber heuchlerisch sagt die Behörde: Wir dürfen gar nichts sagen. Aber es ist ja doch schon alles […] ausgeplaudert worden; eine typische Intrigen-Situation […] Die ‚Gerichtshöfe der Moral‘ sollen hier angerufen werden. Das ist dieses mittelalterliche Anprangerungs-Syndrom. Die Behörden lassen bestimmte Dinge durchsickern gegen politische Gegner, die Medien greifen es auf und das Ziel ist es, eben diesen Gegner verächtlich und unschädlich zu machen […] Jetzt wird sich zeigen, ob diese AfD die Kraft hat, diese Oppositionsrolle zu tragen.“

Eigentlich muss unsereiner diesem klugen Journalisten, Politiker, Philosophen „Wilhelm Tell“ Roger Köppel nichts hinzufügen. Doch: Das Verwaltungsgericht Köln hat – wie oben berichtet – Merkels VS-Chef Haldenwang (CDU) vorerst verboten, die AfD zum Beobachtungsfall zu degradieren. Weil seine Stasi-Schergen den willfährigen Journalisten schon vorher alles durchgestochen haben sollen. Ohrfeige oder Feigenblatt?

PI-NEWS-Autor Peter Bartels war zusammen mit Hans-Hermann Tiedje zwischen 1989 und 1991 BILD-Chefredakteur. Davor war er daselbst über 17 Jahre Polizeireporter, Ressortleiter Unterhaltung, stellv. Chefredakteur, im “Sabbatjahr” entwickelte er als Chefredakteur ein TV- und ein Medizin-Magazin, löste dann Claus Jacobi als BILD-Chef ab; Schlagzeile nach dem Mauerfall: “Guten Morgen, Deutschland!”. Unter “Rambo” Tiedje und “Django” Bartels erreichte das Blatt eine Auflage von über fünf Millionen. Danach CR BURDA (SUPER-Zeitung), BAUER (REVUE), Familia Press, Wien (Täglich Alles). In seinem Buch “Die Wahrheit über den Niedergang einer großen Zeitung” (KOPP-Verlag) beschreibt Bartels, warum BILD bis 2016 rund 3,5 Mio seiner täglichen Käufer verlor. Kontakt: peterhbartels@gmx.de.