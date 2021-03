Von CANTALOOP | Selten genug kann man eine Anfrage der Linkspartei vorbehaltlos befürworten. Denn in diesem Falle kommt zutage, dass alleine im Jahr 2020 die Kosten der einzelnen Ministerien für Beraterhonorare um sagenhafte 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Insgesamt gab man satte 433,5 Millionen Euro unseres Steuergeldes für entsprechende Unterstützer-Dienstleistungen aus. Einzelne Mitarbeiter dieser hinzugezogenen Firmen sollen dabei bis zu 600.000 Euro im Jahr kassiert haben.

Obwohl man eigenen Angaben zufolge bereits über qualifizierte Mitarbeiter in den einzelnen Ressorts der Ministerien verfügt, benötigt man dennoch Jahr für Jahr höhere Budgets für das auswärtige „Consulting“. Insbesondere der völlig überlastete CSU-Innenminister Horst Seehofer scheint ohne externe Fachleute überhaupt nicht mehr zu Rande zu kommen. Alleine sein Refugium verschlingt über 200 Millionen Euro vom Ausgabevolumen.

Gefährliche Beeinflussung oder uneigennützige Hilfe?

Dass durch derlei Einflussnahme von außerhalb auch unkalkulierbare Faktoren, die Verzerrung oder Manipulation von politischen Entscheidungen betreffend, billigend in Kauf genommen werden, kommt belastend hinzu. Denn ob all jene Dienstleister auch wirklich so neutral und unbefangen agieren wie sie es sollten, darf durchaus bezweifelt werden. Dementsprechend dürften indirekt auch eine Menge von Lobbygruppen, Interessenverbänden und NGOs ein gewaltiges Wörtchen bei anstehenden Gesetzesvorlagen, Beschlüssen und dergleichen mehr mitzureden haben.

Ganz offensichtlich sind die gewählten Volksvertreter weder willens noch in der Lage, ihrem Aufgabenpensum trotz der aufgeblähten Personalstrukturen innerhalb ihrer Verwaltungsbereiche in gebotener Weise nachzukommen. Ein politisch-moralischer Offenbarungseid sondergleichen. Nach außen hin strotzen diese Ministerien und deren untergebene Institutionen nur so vor Selbstbewusstsein. In Wirklichkeit jedoch sind sie ohne professionelle Beraterstäbe so schwach und hilflos wie eine Schildkröte auf dem Rücken. Großmäulige Luschen in Nadelstreifen. Speziell die „IT-Konsolidierung“ verschlingt jährlich Unsummen an Ressourcen. Sind denn unsere finanziell ausgesprochen gut gestellten Behörden tatsächlich nicht in der Lage, eigenen sachkundigen Nachwuchs heranzuziehen und fachspezifisch auszubilden?

Externe Berater machen trotz Pandemie-Krise Rekordgewinne

Nun, scheinbar sind unsere ach-so-gründlichen und untadeligen deutschen Dienststellen, die zum Teil immer noch mit Akten, Fax und Unmengen an Papier arbeiten, von vielerlei Herausforderungen der digitalen Neuzeit hoffnungslos überlastet. Zudem hat man sich unnötigerweise in eine gewisse Abhängigkeit von McKinsey und Konsorten manövriert, deren Mitarbeiter trotz allgemeiner Krisensituation enorme Gehälter und satte Gewinne einfahren. Somit wäre es nur wünschenswert und folgerichtig, dass zukünftig sämtliche benötigten Beraterhonorare unserer Regierung transparent und öffentlich gemacht werden müssten.