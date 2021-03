Von DER ANALYST | Nachdem es in letzter Zeit über die AfD nicht allzu viel positives zu vermelden gab, soll hier an einen außenpolitischen Erfolg erinnert werden, der sich nun zum zweiten Mal jährt: Die Befreiung des Berliner Journalisten Billy Six aus venezuelanischer Haft unter maßgeblicher Beteiligung des AfD-Bundestagsabgeordneten Petr Bystron.

Deniz Yücel und Billy Six haben außer, dass beide Journalisten sind und beide im Ausland inhaftiert waren, nicht viel gemeinsam. Wobei der Begriff „Ausland“ im Fall von Yücel zu relativieren ist, da dieser neben der deutschen auch die türkische Staatsbürgerschaft besitzt. Man könnte also genau so gut sagen, er sei in seiner Heimat im Knast gesessen.

Denniz Yücel begrüßt das deutsche Völkersterben

Der Deutsch-Türke, der für die taz und die WeltN24 schrieb, machte sich hierzulande mit der im Jahr 2011 erschienenen Kolumne „Geburtenschwund – Super, Deutschland schafft sich ab!“ einen Namen. Zitat daraus:

„Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Völkersterben von seiner schönsten Seite“.



Vom 27. Februar 2017 bis zum 16. Februar 2018 befand sich Yücel wegen des Vorwurfs der „Terrorpropaganda“ in türkischer Haft. In Deutschland gab es zahlreiche Solidaritätskundgebungen für eine sofortige Freilassung. Seine Inhaftierung führte zu einer Verschlechterung des politischen Verhältnisses zwischen Deutschland und der Türkei und das Auswärtige Amt des von ihm so diffamierten Deutschlands setzte Himmel und Hölle in Bewegung, um Yücel frei zu bekommen.

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbands nach der Freilassung des „Deutschlandfreundes“ Yücel: „Der Zusammenhang zwischen den Interventionen der Kanzlerin und des Bundesaußenministers und der Freilassung von Deniz Yücel ist unübersehbar.“ Wie schön, dass sich die Kanzlerin herself und der damalige Außenminister so ins Zeug gelegt hatten.

Billy Six: Gleicher Beruf, aber patriotische Gesinnung

Kommen wir nun zu dem patriotischen Berliner Journalisten und Kriegsberichterstatter Billy Six. Dieser wurde am 17. November 2018 in Venezuela, wo er über die Wirtschaftskrise dieses Landes berichtete, in einem Strandhotel verhaftet und in das Gefängnis der Geheimpolizei Sebin verbracht. Vor einem Militärgericht wurden Six Spionage, Rebellion und die Verletzung von Sicherheitszonen sowie Kontakte zur FARC vorgeworfen. Es drohten ihm bis zu 28 Jahre Haft.

Wer nun glaubt, dass die offiziellen Stellen in seiner Heimat sich ein Bein ausgerissen haben, um den deutschen Staatsbürger Six frei zu bekommen, der irrt. Der deutsche Journalisten-Verband setzte sich, anderes als bei Deniz Yücel, nicht für eine Freilassung von Billy Six ein. Edward Six, der Vater des Inhaftierten, machte zudem der Bundesregierung schwere Vorwürfe:

„Die deutsche Regierung hat sich intensiv darum gekümmert, dass er nicht frei kommt. Sie hat den Protest gegen die Verhaftung verweigert“

Offenbar war man der Meinung, ein venezuelanisches Gefängnis sei genau der passende Platz für einen „rechten“ Journalisten.

Billy Six, der an Dengue-Fieber litt, verfiel durch die unmenschlichen Haftbedingungen immer mehr und alles deutete darauf hin, dass man ihn in der Haft verrotten lassen würde.

Die Bystrons – Retter in der Not

In ihrer Verzweiflung kontaktierten die Eltern Ute und Edward Six, den AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Petr Bystron. Dieser suchte sie im Februar 2019 zuhause auf und nahm Bitt-Briefe für die Freilassung ihres Sohnes entgegen. Anschließend nutzte Bystron die Kontakte seiner Frau zum russischen Botschafter in Wien, um diese Briefe und ein eigenes Schreiben an den russischen Außenminister Lawrow weiterzuleiten. Die russische Seite machte sich den Wunsch nach Freilassung von Billy Six zu eigen. Bei einem schon länger geplanten Treffen Lawrows mit seinem venezolanischer Amtskollege Jorge Arreaza wurde über den Fall „Billy Six“ gesprochen. Anschließen kam die Regierung von Venezuela dem Wunsch der Russen nach sofortiger Freilassung des deutschen Journalisten ohne weiteres nach.

Am 15. März 2019 wurde Billy Six nach 119 Tagen aus der Haft entlassen und konnte am 18. März auf dem Flughafen Berlin-Tegel von seinen überglücklichen Eltern in Empfang genommen werden:

Der AfD-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Petr Bystron, hat also in diesem Fall den Job des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Einen Job, den dieses Amt nicht machen wollte, oder zu unfähig dazu war. Es schadet nichts, anlässlich des zweiten Jahrestages nochmal daran zu erinnern.