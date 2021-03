Von KEWIL | Schlimmer geht nimmer. Der neue amerikanische Präsident Joe Biden antwortete auf die Frage, ob er Putin für einen Mörder halte, mit „Das tue ich“ (PI-NEWS berichtete). Noch nie, nicht einmal in den schlimmsten Zeiten des Kalten Krieges, hat ein amerikanischer Präsident, dazu noch völlig ohne jeden Anlass, eine solche undiplomatische und unerhörte Frechheit von sich gegeben. Um genau zu sein, das Original in ABC: „You think he’s a killer?“ – „Mmm hmm, I do“.

Dazu drohte er noch mit Folgen, weil Putin sich in die Wahl eingemischt habe, was die Demokraten schon seit der vorletzten Wahl behaupten, als Hillary gegen Trump verlor. Dabei glaubt das außer der gleichgeschalteten deutschen Presse kein anderer Trottel, denn was hätte Putins Geheimdienst denn gegen die allgegenwärtigen Lügen der Anti-Trump-Medien ausrichten können. Und zweitens hat der russische Geheimdienst eigentlich doch die gleichen Rechte wie die amerikanische „Zentrale Intelligenz Agentur“ (CIA), die ihre dreckigen Griffel seit Jahrzehnten in jeden Winkel der Erde streckt.

Auf jeden Fall macht der von linken amerikanischen und germanischen Medien heiß geliebte Joe Biden (78) innerhalb weniger Wochen einen schlimmen Fehler nach dem anderen. Vielleicht kann der neue Präsident aber gar nichts dafür, denn er ist erkennbar dement – eine Sprechpuppe, die unter Aufputschmitteln vom Teleprompter abliest und der immer wieder Satzfetzen eines langen politischen Lebens herausrutschen, wenn er den Faden verliert.

Während die WELT beispielsweise von der Atlantikbrücke herab so tut, als sei alles paletti im Weißen Haus, sind ihre Leser mehrheitlich keineswegs überzeugt. Einer schreibt:

„Demenzerkrankte erleben ihren Alltag häufiger als konfliktreich oder gar bedrohlich; sie verstehen Abläufe nicht mehr und entsprechend sind sie überfordert. Das verunsichert, frustriert und löst Angst aus. Weil sie diese Gefühle schlecht in Worte fassen können, reagieren sie oft ungeduldig, aufgebracht oder aggressiv.“

Bingo. Aber das ist längst nicht alles. Denn der militärisch-industrielle Komplex kommt wieder an die Macht in Washington. Sie wollen dringend wieder ihr Mütchen kühlen, und das geht bis nach Berlin, von wo Putin erst kürzlich aufgefordert wurde, nach sieben Jahren schleunigst der Ukraine die russische Krim zurückzugeben.

Wie weit haben wir es gebracht? Vor 20 Jahren hielt Wladimir Putin eine Rede auf Deutsch im Bundestag. Der russische Präsident wurde dabei 17 Mal durch Beifall unterbrochen, am Schluss standen alle Abgeordneten auf. Wir waren auf dem Weg zu vielfältiger wirtschaftlicher Zusammenarbeit, zu einer historischen Versöhnung und friedlichen Partnerschaft mit Russland. Und heute?

Nur noch westliche Boykottmaßnahmen am laufenden Meter. Drohungen, Beschimpfungen, Schmähungen und der Versuch des Westens, der Nato, der EU und Berlins, Russland von innen und außen zu destabilisieren und zu verkleinern. Soll es wieder Krieg geben? Was ist das für eine miserable und giftige Politik?

Mittlerweile kommentierte der russische Präsident die Drohungen des senilen US-Präsidenten mit einem trockenen: „Bleiben Sie gesund!“. Tut mir leid: Wladimir Putin ist mir als Mensch und Politiker sympathischer als Joe Biden und Washington heute! (Und er ist mir auch sympathischer als Merkel!)