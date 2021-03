Zu keinem Zeitpunkt innerhalb der mittlerweile schon über ein Jahr andauernden sogenannten Corona-„Pandemie“ gab es einen tatsächlichen Mangel an Krankenhausbetten oder signifikante Engpässe hinsichtlich der Intensivpatienten-Versorgung. Mit jeder neuen Corona-Verordnung wird deutlich, dass es im Kern lediglich darum geht, die willkürlichen Lockdown-Maßnahmen zu verlängern. Die Inzidenzwerte werden hierbei in einer absolut unredlichen Art und Weise zur Etablierung einer Corona-Diktatur verwendet. (Auszug aus der Rede des AfD-Landtagsabgeordneten von Sachsen-Anhalt, Robert Farle, am 10. März im Landtag in Magdeburg)