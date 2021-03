Von WOLFGANG HÜBNER | Eigentlich wäre keiner so prädestiniert zum Fürsprecher der islamischen Uiguren in China wie der türkische Präsident Erdogan. Die Uiguren sind ein Turkvolk, also nahe Verwandte. Und in der Türkei lebt die größte Diaspora der Uiguren auf der Welt. Mitglieder dieser Nachkommen von Flüchtlingen aus der kommunistischen Volksrepublik machen immer wieder auf die schlechte Situation ihrer Landsleute im westlichen China aufmerksam.

Doch Erdogan und die türkische Führung haben ganz andere außenpolitische Prioritäten. Denn ein gutes Verhältnis zum chinesischen Riesen ist wirtschaftlich und finanziell von größter Bedeutung für die ökonomisch wacklige Türkei. Deshalb hat das Uiguren-Thema beim aktuellen Besuch des chinesischen Außenministers Wang Yi in Ankara keine wichtige Rolle gespielt.

Das steht im krassen Gegensatz zu EU-Europa und den USA, wo immer lauter gegen die reale und angebliche chinesische Unterdrückung der Uiguren protestiert wird. Erstmals sind deshalb auch Sanktionen seitens der EU gegen China verhängt worden. Die sind zwar eher harmlos in der konkreten Wirkung, wurden jedoch von Peking prompt mit massiven Gegenmaßnahmen und Drohungen beantwortet.

Die chinesische Botschaft ist klar: Wir werden uns nicht und nie mehr einschüchtern lassen, denn wir sind nicht mehr schwach, sondern stark. Diese Botschaft ging nicht zuletzt an die deutsche Adresse. Für die deutsche Exportwirtschaft ist der Handelspartner China absolut unverzichtbar. Das ist selbstverständlich in Peking nur zu gut bekannt und wird genutzt.

Einmal mehr beleuchtet dieser Konflikt der EU mit China die Fragwürdigkeit und Doppelzüngigkeit von politischen Sanktionen, die es gegen Russland schon lange und in noch viel größerem Ausmaße gibt. In der Regel ist der Schaden, den Sanktionen anrichten, weit größer als der Nutzen.

Weder wird die russische Führung der inneren Opposition mehr Freiraum gewähren – im Gegenteil; noch wird die chinesische Führung ihr offensichtlich repressives Vorgehen gegen uigurische Bestrebungen nach größerer Autonomie oder gar staatlicher Selbständigkeit verändern. Gerade Sanktionen gegen die wirtschaftliche Supermacht China werden wirkungslos verpuffen. Und auch Russland hat sich längst mit den negativen Auswirkungen der Sanktionen arrangiert.

Besonders ärgerlich ist die Rolle der Grünen in der EU und in Deutschland bei der sogenannten „Menschenrechtspolitik“, die als ideologische Begründung der Sanktionen dient. Es ist nicht glaubwürdig, als zunehmend autoritär-intolerante Verbotspartei offene Sympathien – wie der Grünen-Vorsitzende Habeck – mit dem Überwachungsstaat China zu zeigen. Aber sich andererseits als Opfer der chinesischen Gegenmaßnahmen zu beklagen, wie der Ex-Maoist und grüne EU-Parlamentsabgeordnete Bütikofer, der als einflussreiches Mitglied in den Ausschüssen des EU-Parlaments für auswärtige Angelegenheiten und Handel gerade im Verhältnis zu China eine Schlüsselrolle hat. Mit dem künftigen Einreiseverbot für Bütikofer haben die Chinesen jedenfalls nicht ganz den falschen getroffen.

