Am vergangenen Samstag rief die AfD in Schorndorf zu ihrer bislang größten Kundgebung im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2021 auf. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Für Gewaltfreiheit im politischen Diskurs“.

Aktueller Anlass war der nur eine Woche zuvor erfolgte Angriff eines Antifa-Rollkommando auf einen Wahlkampfstand der AfD im schwäbischen Schorndorf bei Stuttgart. Es war nicht die erste Gewalttat, die Wahlkämpfer der AfD erfahren mussten. Dennoch ein trauriger Höhepunkt. Stephan Schwarz, Kandidat für die am 14. März stattfindenden Landtagswahlen, wurde mittels einer Eisenstange so schwer verletzt, dass er mehrere Tage im Krankenhaus verbringen musste (PI-NEWS berichtete).

Knapp 500 Bürger folgten dem Aufruf nach Schorndorf (angemeldet waren 120). Es war den Beobachtungen vor Ort eine breite Unterstützung durch die Generationen und aller gesellschaftlicher Schichten festzustellen.

Auch waren unter den Kundgebungsteilnehmer nicht nur AfD-Anhänger. Ein Pastor einer freien Gemeinde aus einem Nachbarort mit Gemeindemitgliedern war ebenso anwesend wie bisherige Anhänger eher konservativ ausgerichteter Altparteien.

Im Vorfeld stellte sich auch die Frage, wie sich der Oberbürgermeister mit SPD-Parteibuch, Matthias Klopfer, zu den Demonstrationen stellen würde. Zusätzlich waren vier Blockadedemonstrationen unter dem Deckmantel „Gegendemonstration“ von linksextremistischen Bündnissen angemeldet worden.

Seine Affinität zur Antifa stellte Klopfer in der Vergangenheit unter Beweis, als er in seinem Beisein eine Antifa-Blockade genehmigte.

OB Matthias Klopfer (SPD): „Friedlich und gewaltbereit demonstrieren“

Im Gemeinderat verhaspelte sich der OB drei Tage zuvor bei seinem Statement zu den angekündigten Kundgebungen und rief dazu auf „friedlich und gewaltbereit“ zu demonstrieren. Kurz darauf korrigierte er erschrocken den „Freudschen Versprecher“.

Am Samstag zog es Klopfer vor, von seinem städtischen Elfenbeinturm aus die Szenerie zu beobachten.

Er sah so von oben, wie das Volk seine Antwort auf die Frage gibt: Gewalt ja oder Gewalt nein im Kampf um politische Inhalte. Er konnte so auch klar erkennen, wie hinten, am Rand des Platzes und neben dem Rathaus, die Polizei den Mob aus ca. 250 Linksextremisten mit Polizeireihen und Absperrgittern im Zaum halten musste.

Währenddessen zeigte die weitaus größere Menge an Bürgern, die zur AfD-Kundgebung gekommen waren, wie friedliches Demonstrieren geht. So friedlich, dass sie sogar ein Grüppchen linksextremer pöbelnder Provokateure inmitten der AfD-Anhängerschaft unbehelligt ließ, obwohl diese mit ihren Mittelfingern und üblichen Kommentaren auf Reaktionen hofften.

So wurde auch ein südländisch anmutender Vater mit zwei Kindern nicht weiter beachtet, der am Rand der Kundgebung stand und ebenfalls pöbelte. Gewalt gegen Sachen wurde im Umfeld mutmaßlich durch Linksextremisten ausgeübt. Bei einem Auto wurden alle vier Reifen zerstochen, in dem ein Deutschlandschal lag. Der Lack weiterer Autos wurde zerkratzt.

Abgerissene und zerstörte Plakate der AfD sind im ganzen Stadtgebiet zu beobachten gewesen. Das wahre Ausmaß der Zerstörung ist aus Platzgründen nicht möglich zu dokumentieren.

Zerstörte Plakate anderer Mitbewerber waren nicht festzustellen. Plakate der linksextremistischen Splitterpartei „Die Partei“ heizen unnötig die Stimmung in der Bevölkerung an. Diese sind es auch immer wieder, die gemeinsam mit der Antifa auftreten. Wohl weniger als Warnung, vielmehr als Aufforderung politisch missliebige Gegner zu beseitigen, soll wohl das folgende Plakat verstanden werden:

In den Reden der AfD-Co-Vorsitzenden Dr. Alice Weidel, der Bundestagsabgeordneten Dr. Marc Jongen, Jürgen Braun, Martin Hess, Markus Frohnmaier und des AfD-Fraktionsvorsitzenden im Schorndofer Gemeinderat, Lars Haise, wurde auf die massive Gewalt aufmerksam gemacht, die gegen Vertreter der AfD ausgeübt wird. Auch die einseitige Fokussierung und Warnung vor „Rechts“ und die ungeheuren Summen, die damit einhergehend Jahr für Jahr im Kampf gegen „Rechts“ ausgegeben werden, sprachen die Redner an.

Die Antifa wurde von den Rednern als das bezeichnet, was sie ist: Eine reine Terrororganisation. Deshalb wurde neben der Distanzierung, die Parteien und Organisationen vornehmen sollen, auch ein Verbot der Antifa und der linksextremistischen Plattform Indymedia gefordert. Dort werden regelmäßig Bekennerschreiben linksextremistischer Gewaltverbrechen veröffentlicht und gerechtfertigt.

Lars Haise stellte fest: „Neben einer überwältigenden Mehrheit aller anderen Fraktionen im Gemeinderat hat auch die SPD und Oberbürgermeister Matthias Klopfer im vergangenen Jahr die Resolution ‚Der Schorndorfer Gemeinderat steht für Menschlichkeit, Toleranz und Gewaltfreiheit‘ befürwortet und mitunterzeichnet. Wie passt es da zusammen, dass die Schorndorfer Genossen das ‚Offene Antifaschistische Treffen Rems-Murr‘ (OATRM) auf eigenen Demonstrationen duldet, während diese gleichzeitig klare Botschaften mit dem Aufruf zur Gewalt gegenüber Andersdenkenden in unserer Stadt vervielfältigt?“

Dr. Marc Jongen kritisierte, dass sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken mit der Antifa gemein mache und sich als Teil der Antifa bezeichnet.

Alice Weidel stellte eine „Verhärtung der Fronten“ fest, „wo auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt wird“. Die vollständigen Reden kann man hier nachhören und sehen:

Videoaufnahmen aus dem Umfeld der Kundgebung und den Blockaden der Antifa: