Von ALSTER | Die schwedischen Behörden haben beschlossen, dass denjenigen Personen Vorrang eingeräumt wird, die nicht in der Lage sind, verantwortlich mit den Regeln zur Infektionskontrolle umzugehen, und die dazu beitragen, das Virus stärker zu verbreiten als andere.

Schon im Dezember brachte der Staatsepidemiologe Anders Tegnell die Massenmigration Kulturfremder mit der Covid 19-Influenza in einen nicht unwesentlichen Zusammenhang. Nach einsetzender Kritik verteidigten mehrere Experten sogar Tegnells Aussage, dass die Zahl der Toten und Infizierten mit Covid 19 aus dem Irak, Syrien und Somalia dramatisch hervorstechen würde. Selbst der schwedische Fernsehsender SVT musste das zugeben.

Nun hat die schwedische Gesundheitsbehörde im Bericht „Nationaler Plan für die Impfung gegen Covid 19“ festgelegt, dass Migranten, die in „sozial gefährdeten Situationen“ leben, Vorrang eingeräumt werden sollte. Sie sollten auch dann Vorrang haben, wenn es an Impfstoffen mangelt. Die Regel gilt im ganzen Land und in allen Phasen des Impfprozesses.

Obwohl es in Schweden seit Januar auch ein Epedemiegesetz gibt und die Impfungen stattfinden, kann man hier weiterhin von einem Sonderweg sprechen. Es gibt immer noch keine Maskenpflicht, lediglich in den Stoßzeiten der öffentlichen Verkehrsmittel werden Masken empfohlen. Grundschüler (ohne Masken) haben normalen Unterricht, in der zweiten Stufe liegt es in der Hand der Schulleitung. Geschäfte, Bars und Restaurants bleiben weiter offen, es soll nur kein Gedränge geben.

Islamische Migranten sind oft psychisch krank

Während Anders Tegnell die wesentlichen „Spreader“ des Virus auch öffentlich benennen konnte, war es Lothar Wieler nicht möglich, sein Wissen, dass es überwiegend Muslime sind, die die Intensivbetten wegen COVID belegen, an den Mann beziehungsweise den Spahn und die Merkel zu bringen. Wieler: “…es ist ein Tabu. Ich habe versucht, auf bestimmte Menschen zuzugehen. Wir müssen über Imame auf diese Religionsgruppe eingehen…“

Während also die muslimische Massenmigration in Schweden immerhin durch die Impfung etwas separiert wird, will unsere Bundeskanzlerin den Lockdown bis Mitte April verlängern; lediglich ein paar Trippelöffnungsschritte sollen ihre Untertanen bis dahin stillhalten. Mitte April und damit genau vor dem Ramadan stehen dann echte Öffnungsschritte in Aussicht.

Immer wieder werden gewalttätige Korananhänger als schuldunfähig, also psychisch krank, erklärt. Gerade geht es um einen IS-Anhänger, der bei einer Anschlagsserie auf türkische Geschäfte mehrere Menschen verletzt hat. Er soll psychisch krank sein. Auch der Täter, der sein jüdisches Opfer mit einem Klappspaten schwer verletzt hatte, soll psychisch krank sein. So kann man doch verstehen, dass vorwiegend islamische Migranten in Schweden zusammen mit Dementen und geistig Behinderten als Gruppe vorrangig geimpft werden sollen. Übrigens ist die Impfskepsis unter Migranten weit verbreitet, denn Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden soll angeblich durch eine große Impfkampagne entdeckt worden sein. Also toi, toi, toi Schweden.