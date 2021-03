Es ist ein Name, der polarisiert: Björn Höcke ist Politiker, Autor, Vater, Fraktions- und Landesvorsitzender der AfD in Thüringen. Doch Björn Höcke ist auch ein Synonym – ein Synonym für einen politischen Kurs der AfD, der längst nicht jedem schmeckt. Ob »Dresdner Rede«, Kyffhäusertreffen oder »Flügel« – dieser Mann wird geliebt oder gehasst. Wenn im September in Thüringen erneut gewählt werden sollte, steht sein Name ganz oben auf der Liste. Er ist der Herausforderer von Bodo Ramelow. Grund genug für Philip Stein von EinProzent, ihn ausreden zu lassen. (Das Gespräch wurde am 16. März 2021 in Dresden aufgezeichnet)