Von ALEX | Vor kurzem berichtete PI-NEWS über das Buch „Rechtsstaat am Ende“ des Berliner Oberstaatsanwalts Ralph Knispel. Gewiss beschreibt der Titel eine richtige Diagnose der derzeitigen Lage in Deutschland – aber seien wir mal ehrlich: In Merkels Reich gibt es schon seit Jahren keinen Rechtsstaat mehr. Merkels Reich ist ein Paradies für Straßendiebe, Drogenhändler, Einbrecher, Vergewaltiger, Totschläger. So viel Kriminalität wie unter der größten Kanzlerin aller Zeiten hat es in Deutschland seit 1648 nicht mehr gegeben.

Sogar unter Hippie-Kanzler Gerhard Schröder konnte man sich abends noch halbwegs bedenkenlos auf die Straße trauen. In Bonner Zeiten war Deutschland ohnehin ein zivilisiertes Land. Sicherheit? Ein Null-Thema unter Helmut Kohl. Clans? Mafia? Schutzgelderpressung? Damals alles Themen aus dem fernen Italien. Korruption? Selbst im Chaos-Staat Weimarer Republik ein Fremdwort und in der Kaiserzeit sowieso.

Aber der Fisch stinkt vom Kopfe her, und genau deshalb sind die Zustände in Merkels Reich wie sie sind. Eine bornierte, arrogante, faule, aber machtgierige Funktionärin hockt seit 16 Jahren im Kanzleramt und lässt das Land verrotten. Sicherheitspartei CDU? Ein schlechter Witz!

Doch wer daran glaubt, dass Deutschland jemals wieder ein sicheres, zivilisiertes Land werden wird, sobald Merkel das Kanzleramt geräumt hat, sollte sich keine falschen Hoffnungen machen. Denn der ganze kriminelle Filz im heutigen Deutschland ist untrennbar verbunden mit der Politik der Massenimmigration. Um Ross und Reiter zu benennen: Es sind Araber, Türken, Afghanen, Afrikaner und Zigeuner, die die kriminelle Unterwelt in Merkels Reich beherrschen. Es sind genau diese von der Politik verhätschelten Leute aus dem Orient, Afrika und den Zigeunerdörfern des Balkans, die uns diesen ganzen kriminellen Mist in Deutschland eingebrockt haben.

Diese Menschen lernen schnell die wahren Regeln in Merkels „Rechtsstaat“: Wer seinen Pass wegschmeißt, darf über die Grenze, wer klaut, kommt nicht ins Gefängnis, wer mit Rauschgift handelt, wird reich, wer einen Menschen totschlägt, braucht dafür nur im Altenheim ein paar Tage lang den Kaffee zu kochen. Und abgeschoben wird man sowieso nie, also kann man munter weiter klauen, erpressen, prügeln und vergewaltigen. Diese Typen lachen über so einen Staat – zurecht!

Nur sagen darf man solche Wahrheiten nicht. Wer es trotzdem tut und auf den offensichtlichen Zusammenhang zwischen Massenimmigration und Kriminalität hinweist, wird als „Volksverhetzer“ angeprangert. Und dann arbeitet der „Rechtsstaat“ plötzlich ganz schnell und reibungslos. Dann ist die Justiz plötzlich keineswegs überlastet, dann steht der Gerichtstermin schon nach Tagen, dann gibt es auch keine Kuscheljustiz, sondern dann sind die Strafen tatsächlich saftig, weil es ja darum geht, politische Kritiker mundtot zu machen.

Und genau deshalb, weil der „Rechtsstaat“ zwar nicht gegen Kriminelle, aber umso besser gegen politische Kritiker funktioniert, wird alles so bleiben wie es ist. Und es wird sogar noch schlimmer werden, auch wenn Merkel ihren Bunker geräumt hat. Dann sitzt der nächste Hallodri im Kanzleramt und schaut genauso weg, wenn draußen vor seinem schicken Palast Menschen geschlagen, ausgeraubt und abgestochen werden. Denn um die Kriminalität zu senken, müsste er als allererstes die Immigration aus dem Orient und Afrika beenden, und das wird niemals geschehen.

Das einzige, was in Deutschland in den letzten Jahren wirklich sicher war, war die Gewissheit, dass es jedes Jahr noch mehr Immigration und deshalb auch jedes Jahr noch mehr Kriminalität geben wird. Und das wird auch in Zukunft so sein…