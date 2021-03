In Dresden gingen am Samstag rund 3000 Menschen, die von den Medien zu Krawallos gestempelt wurden, gegen die Corona-Diktatur auf die Straße. Doch die Gewalt ging von der Polizei aus (siehe Video unten), die in der Nacht extra aus NRW und Hessen nach Sachsen gekarrt wurde. In seiner Rede auf der Pegida-Kundgebung in Zittau am Montag verurteilte Wolfgang Taufkirch das brutale Vorgehen der Polizei scharf:

„Hallo Patrioten hier in Zittau! Normalerweise wollte ich ein ganz anderes Thema mitbringen, aber zwischendurch gab es den berühmten Samstag, den 13.3., in Dresden.

Offenbar habe ich unwahrscheinliches Glück gehabt, dass ich diese Apokalypse überlebt habe.

Aber der Reihe nach: Da die Geschäfte wieder öffneten, beabsichtigte ich mit meiner Frau einen Stadtbummel zu machen und dann eine genehmigte Veranstaltung am Landtag zu besuchen. Vielleicht haben uns ein paar rote Ampeln gerettet, denn unmittelbar vor uns muss – wenn man den Medien glauben darf – ein ungeheuerlich gewaltbereiter, gesetzloser und kriegerischer Mob plündernd und mordend durch die Straßen gezogen sein.

Es ist der Stadtverwaltung offenbar auch gelungen, kurz vor unserem Eintreffen gegen 12.30 Uhr die brennenden Autos und Barrikaden zu beseitigen, die zertrümmerten Schaufensterscheiben neu zu verglasen, die Gehwegplatten und Pflastersteine waren wieder zurückverlegt und eingerüttelt und man hatte sogar die schwerverletzten, mutmaßlich teils verstümmelten Polizisten schon weggeräumt. Ich konnte zumindest nichts mehr von diesen furchtbaren chaotischen Zuständen sehen, wie die Presse sie gerne verkaufen wollte.

Was haben wir stattdessen gesehen? Friedliche Menschen aus der bürgerlichen Mitte, die mit ihren Frauen, Kindern oder Enkeln da waren. Menschen, die sich mit harter Arbeit ihr Geld verdienen oder verdient haben. Da waren auch Leute, denen die Arbeit und die Existenz weggenommen wurde, deren Angehörige in Krankenhäusern und Heimen weggesperrt wurden und einige, die sich von ihren Verstorbenen nicht einmal mehr in Würde verabschieden konnten.

Alle hatten sie eins gemeinsam: sie wollten ihre grundgesetzlich verbrieften Bürgerrechte wahrnehmen und gegen den Verlust der verfassungsmäßigen Ordnung auf einer für 13 Uhr angemeldeten Veranstaltung demonstrieren. Und das friedlich, diszipliniert und gewaltfrei.

Ja, friedlich, diszipliniert und gewaltfrei.

Was habe ich noch gesehen? Ich habe viele Polizeiautos gesehen, Massen an Uniformierten, ich habe mehrere Wasserwerfer an verschiedenen strategischen Orten der Stadt gesehen, ein Räumfahrzeug und einen Hubschrauber in der Luft, scheinbar unbeteiligte Zivilisten mit einem Kabel im Ohr und ich habe meine Frau gefragt: WER fährt eine derartige Armee auf? Wer beabsichtigt sich damit gegen die friedlichen Menschen zu stellen, die mit ihren Steuern das alles noch bezahlen?

Es kann nur einen Verantwortlichen geben und wir brauchen gar nicht in der zweiten oder dritten Führungsebene anfangen zu suchen. Die politische Verantwortung trägt der Ministerpräsident Sachsens ohne Wenn und Aber. Da waren ja einige nicht einmal SO abgeneigt, als er zur Landtagswahl 2019 das ehrgeizige Ziel ausrief, 1000 neue Stellen für die Polizei zu schaffen. Nur, dass er diese Polizisten verwendet, um damit das eigene Volk zu bekämpfen, ist ein Skandal, wie er in der Nachkriegs- und Nachwendezeit einzigartig ist.

Es ist schon schäbig genug, dass man „Schläger“ aus NRW holt, die sich dort nicht einmal in ein Clanviertel trauen, in Dresden aber friedliche und unschuldige Menschen anschreien, schubsen, zu Boden reißen, schlagen und unter Einsatz von Pfefferspray willkürlich festsetzen. Es ist traurig und erbärmlich, dass die Polizei aus Sachsen es gleichgetan hat, sie haben teils in voller Kampfausrüstung mitgemacht. Gegen ihre Landsleute, gegen ihre eigene Bevölkerung und damit haben sie vorläufig jegliche Achtung und Beachtung verspielt.

Ja, natürlich gab es die Bilder, als ein Beamter auf den Arsch gesetzt wurde – auch das ist zu verurteilen – und in allen Lügenblättern wurde von 12 verletzten Beamten berichtet, ich wünsche ihnen gute Besserung. Nur, wo ist Meldung, wie viele Verletzte es bei den – bis auf diese ganz wenige Ausnahmen – friedlichen Menschen gab?

Wozu ein sechsstündiger Kessel, in dem körperlicher und psychischer Zwang ausgeübt wurde? Dort lag ein Verletzter älterer Mann eine Stunde am Boden, bis Hilfe durchgelassen wurde. Offensichtlich hatten die Einsatzkräfte Gefallen daran, die Zivilbevölkerung inklusive Kinder, Versehrte und sehr alte Menschen zu drangsalieren. Darauf angesprochen antwortete ein Beamter: „Das ist der geilste Job, den ich je hatte!“

Freunde, es wird jetzt Zeit, Namen zu nennen: ich fordere den sofortigen Rücktritt von Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer, seinem Innenminister Roland Wöller, der Justizministerin Katja Meier und selbstverständlich vom Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert, der es zugelassen hat, dass Dresden einmal mehr ins Gerede kommt, weil Bürgerrechte mit Füßen getreten werden.

Wir werden das durchstehen, es ist erwartbar und absehbar, dass der Widerstand wächst, wir werden aber mit PEGIDA immer auch die Themen anfassen, die gerade nicht in aller Munde, aber immer präsent sind. Der Widerstand wird größer, wir werden sie dazu zwingen, auf unsere Forderungen einzugehen. Unser aller Ziel ist der gewaltfreie Systemwechsel hin zur direkten Demokratie. Das ist schwer, aber genau das ist der Geist der friedlichen Revolution.

Ich wiederhole mich und ich bin davon überzeugt: Wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen und nicht darauf hoffen, ein anderer machts. Die Staatsgewalt gehört wieder in die Hände des Volkes und nicht in die Hände irrer Politiker, die von der scheindemokratischen Diktatur und der bedingungslosen Unterdrückung des Volkes träumen. Ich sehe heute wieder viele Menschen in Zittau und das ist richtig so, bleibt stehen gegen die Unterdrückung und FÜR ein freies Vaterland!“