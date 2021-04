Von MANFRED ROUHS | Der deutsch-israelische Psychologe und Autor Ahmad Mansour veröffentlicht derzeit bei der „Welt“ eine mehrteilige Artikelserie, die sich kritisch mit der Unterwanderung Deutschlands durch gut organisierte und durchaus geschickt argumentierende Muslime auseinandersetzt. Die Kurzfassung seiner Kernaussagen dürfte auf viele mediengläubige brave Bundesbürger wie eine Durchsage aus einem Paralleluniversum wirken:

„Der Politische Islam will die Demokratie untergraben. Dazu nutzt er Strukturen, die harmlos wirken: Sprachschulen, Kulturzentren oder NGOs. Dort wird religiöser Radikalismus mit integrationsfreundlicher Rhetorik getarnt. Wer das kritisiert, wird als Rassist hingestellt.“

Politisch argumentierende und agitierende Muslime haben in Deutschland immer wieder gute Erfahrungen mit Rassismus-Vorwürfen gemacht. Kritik am Kopftuch ist für sie Rassismus – womit sich jede weitere Diskussion erübrigt, denn dem Verdacht, ein Rassist zu sein, mögen sich deutsche Gut- und Bessermenschen auf keinen Fall aussetzen. Kritik an der Kinderehe ist Rassismus, denn sie verletzt Muslime in ihrer kulturellen Selbstbestimmung. Kritik an Moscheen und Schulungszentren politischer Muslime ist rassistisch und demokratiefeindlich, denn sie stellt das Recht der Muslime in Abrede, sich ebenso zu organisieren, wie es Christen und Atheisten tun:

„So arbeitet der Politische Islam. Er versucht, die Demokratie mit Mitteln zu untergraben, die harmlos, unauffällig und oftmals auch solidarisch und höchstdemokratisch erscheinen. Seine eigentlichen Ziele verbirgt er und schmückt sie stattdessen mit demokratischen Narrativen. Das macht ihn so gefährlich.“

Ahmad Mansour hat sich mehrfach mit öffentlichen Äußerungen gegen die AfD für den etablierten Politikbetrieb nützlich gemacht und für die Massenmedien konsensfähig gehalten. Trotzdem ist seinen Veröffentlichungen eine möglichst weitere Verbreitung zu wünschen – denn wer einmal erkannt hat, wie realitätsfern die Mehrheitsströmungen im deutschen massenmedialen und politischen Betrieb gegenüber konsequent und konsistent operierenden muslimischen Interessenvertretern handeln, wird sich durch Grüne, Rote, Schwarze und Liberale nie wieder gut vertreten fühlen und sich für die Zukunft Deutschlands ein blaues Wunder wünschen.

