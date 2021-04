Von MICHAEL MORRIS | Amazon hat am 10. April 2021 mein Buch LOCKDOWN weltweit aus seinem Sortiment verbannt. Zu diesem Zeitpunkt stand die deutsche Fassung des Buches bei 513 Kunden-Rezensionen, ein Bestseller mit einer durchschnittlichen Bewertung von 4,5 von 5 Sternen.

Das Buch ist zwar auf Deutsch noch bei den meisten anständigen Online-Buchhändlern und in ausgewählten stationären Buchhandlungen erhältlich, aber die englische Version des Buches war mangels Alternativen als Amazon-Print-Version entstanden und ist damit vom Markt verbannt.

Wenn man weiß, dass Amazon der größte Buchhändler der Welt ist und den nordamerikanischen Kontinent dominiert, dann ist das fast ein Monopol auf englischsprachige Literatur. Damit ist die Streichung eines Buches bei Amazon.com mit dem zu vergleichen, was früher Bücherverbrennungen waren: ein Mittel der Meinungs-Manipulation, das zuletzt in den 1930er-Jahren sehr beliebt war. Doch die virtuelle Verbrennung meines Buches durch Amazon ist nicht das Einzige, was mich zuletzt an diese wenig ruhmreiche Zeit erinnerte.

Amazon begann bereits vor Jahren etwa die Bücher George Orwells von seinem eBook-Reader zu löschen.

Das heißt: Selbst wenn Sie das Buch ordnungsgemäß für Ihr Kindle gekauft hatten, so entfernte es Amazon davon einfach, ohne Sie zu fragen. Und es folgten zahlreiche andere kritische Bücher. Zuletzt hatte es der Konzern aus Seattle aber vor allem auf kleine Verlage abgesehen, die Bücher veröffentlichten, die sich kritisch mit dem Corona-Experiment auseinandersetzen. Darüber hinaus Bücher zu anderen Themen, die der Cancel-Culture, der aggressiven und extremistischen internationalen vermeintlich Linken, zuwider laufen.

Bücher, die der obersten Zensurbehörde missfallen, werden ohne Nennung von Gründen virtuell verbrannt. Auch auf Nachfrage bekommen Verlage und Autoren nur diese Information und haben kein Widerspruchsrecht:



»During a quality assurance review of your catalog, we found that the subject matter of the following book(s) is in violation of our content guidelines:

Lockdown: The virus was not the cause

ASIN B08HZ9Y2DQ // 3938656654

Our content guidelines apply to all book content, including the book interior, cover image, title and/or book descriptions. As a result, we’ve removed the book(s) from sale on Amazon.«

Wir sprechen hier von hunderten, vielleicht von tausenden von Büchern, die Amazon seinen Lesern für immer vorenthalten möchte. Mein Buch ist also bei weitem nicht das einzige. Das macht es für mich persönlich jedoch nicht besser. Dabei bin ich Einiges gewohnt: Mehrere Mainstreammedien haben sich über die Jahre nicht nur ungefragt meiner Inhalte bedient, sie gingen teilweise sogar so weit, meine Titel und Cover zu klauen, ohne mich als Urheber zu nennen. Doch dies ist eine neue Qualität des Krieges um das Narrativ.