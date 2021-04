Am Dienstagabend feierten Mitglieder des arabischstämmigen Remmo-Clans in Berlin mal wieder eine große Hochzeit. Es handelt sich bei den Remmos um diejenigen Herrschaften, die mit dem Raub der Goldmünze „Big Maple Leaf“ 2017 und dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden in Zusammenhang gebracht werden. Die Morgenpost berichtet von einem standesgemäßen Auftreten bei der Feier:

Das Fest hatte am Abend an der Schinkestraße in Nord-Neukölln in der Wohnung der Braut begonnen. Von dort zogen die Feiernden mit einem Autokorso zur Villa nach Buckow, wo das Brautpaar gegen 20.30 Uhr vorfuhr. Die Villa gehört zu den 77 Immobilien des Remmo-Clans, die 2018 beschlagnahmt wurden und nach einer Entscheidung des Landgerichts unter der Verwaltung des Landes Berlin steht. In dem Haus wohnen noch immer Angehörige der Großfamilie. […] In einer Villa im Ortsteil Buckow standen im Garten Buffet und weiße Tauben bereit. Durch ein Fenster beobachteten Augenzeugen, wie das Brautpaar mit zahlreichen Gästen feierte. Das Catering wurde später ins Innere des Gebäudes verlegt.

Man darf annehmen, dass die Feier der beiden Großfamilien (!) nicht den vom Berliner Senat gesetzten Corona-Regeln entsprach. Diese Regeln sehen vor:

Bei Hochzeiten dürfen höchstens fünf Personen aus zwei Haushalten anwesend sein, das Hochzeitspaar inklusive. Nicht mitberechnet werden ausführende Personen wie Pfarrer*innen oder Standesbeamtinnen und Standesbeamte.

Also wohl „eher nicht der richtige Zeitpunkt für eine Hochzeit“, wie die Morgenpost larmoyant verharmlost. Dazu kommen vermutlich noch etliche weitere Verstöße bezüglich des Tragens von Masken während der Feier bzw. vorher im Autokorso. Was macht die Polizei?

Sie schaute zu, wie die Morgenpost weiter ausführt: „Eine Einsatzhundertschaft der Berliner Polizei beobachtete die Hochzeit, auf das Gelände gelangten die Beamten aber nicht.“ Insgesamt 150 Polizisten waren angerückt, standen vor dem Zaun und lieferten sich Wortgefechte mit Mitgliedern, u. a. auch mit Clan-Chef Issa Remmo.

Trotzdem zieht die Morgenpost ein positives Fazit des Einsatzes. Mit Bezug auf Polizei-Quellen schlussfolgert sie, dass „Verstöße gegen die Corona-Regeln wohl weitgehend“ verhindert wurden.

Was genau das ist, sagt das Systemblatt nicht. Man erfährt nur, dass die eingesperrten Tauben und das Essen nach drinnen gebracht wurden, wo – wie bereits erwähnt – Augenzeugen die Gäste beim lustigen Feiern beobachten konnten.

So viel zur feigen Polizei und zur verharmlosenden Berichterstattung der Systempresse. Bleibt zu fragen, wie die Politik reagieren wird. Nach der Demonstration von Corona-Kritikern in Kassel, als Menschen ihre grundgesetzlich verbrieften Rechte wahrnahmen, überschlugen sie sich förmlich, dass die Polizei nicht zurückweichen dürfe.

Es sei „ein absolut unverständliches Zurückweichen des Staates“, dass Tausende von Corona-Leugnern ohne Masken und ohne Abstand durch die Innenstadt von Kassel ziehen konnten, beschwerte sich etwa die SPD. Darauf dürfen wir in Berlin wohl lange warten.