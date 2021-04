Von MANFRED ROUHS | Die bekennende Marxistin und Mitbegründerin der international hochgelobten „Black Lives Matter“-Bewegung (BLM), Patrisse Khan-Cullors, hat sich eine 1,4 Millionen US-Dollar teure Villa in einem exklusiven Stadtteil von Los Angeles gekauft, in dem größtenteils weiße US-Amerikaner leben. Das berichtet die „Black Conservative Perspective“ in einem Youtube-Video, gestützt auf Informationen der „New York Post“. Khan-Cullors ist hauptberuflich für BLM tätig und besaß bislang kein nennenswertes Vermögen. Falls sie nicht in der Lotterie gewonnen hat, stammt das Geld offenbar aus Aktivitäten, die in einem Zusammenhang mit BLM stehen.

Der US-amerikanischen BLM-Bewegung werden seit Jahren schwarze Kassen und finanzielle Intransparenz vorgeworfen. Die „New York Post“ behauptet, Khan-Cullors besitze mittlerweile insgesamt vier Häuser im Wert von zusammen 3,2 Millionen US-Dollar.

„FOX-Business“ weist im Zusammenhang mit dem neuesten Villen-Kauf auf wirtschaftliche Verbindungen von BML zum Filmkonzern Warner Bros hin:

„Khan-Cullors, 37, unterzeichnete im Oktober einen Multiplattform-Vertrag mit Warner Bros. Es ist jedoch nicht klar, wie viel sie von der BLM bezahlt wird, da ihre Finanzen durch ein komplexes Geflecht von gewinnorientierten und gemeinnützigen Unternehmen fließen.“

Warner Bros betreibt in den USA mehrere Fernsehsender, die immer wieder umfassend und reichweitenstark über BLM-Aktivitäten berichten.

