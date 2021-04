Von KARL KAISER | Den 24. März 2021 haben viele als das endgültige Ende der Ära Merkel bezeichnet. Das war der Tag, an dem Angela Merkel im Präsidium der Partei und vor der Presse eine Erklärung abgab, in der sie die politische Verantwortung für das verfehlte Corona-Management der von ihr geführten Regierung übernommen hatte. Und sofort hieß es, vielleicht liege in diesem Ende der Ära Merkel auch eine Chance.

So schnell kann aber nur sprechen, wer das volle Ausmaß der Tragik dieses 24. März 2021 nicht an sich heranlässt – der Tragik für Angela Merkel, der Tragik für die CDU. Diese Tragik wird beim Blick zurück auf die letzten Jahre, auf die vielen Monate davor umso deutlicher: Was für eine Niederlage am 29. Oktober 2018 – erstmals in der Geschichte der CDU sah sich eine amtierende Kanzlerin zum Rücktritt vom CDU-Vorsitz gezwungen. Was für Wahlsiege seit 2005 – die Bundestagswahl 2005 mit dem schlechtesten Ergebnis seit 1949, die Bundestagswahl 2009 mit einem noch schlechteren Ergebnis sowie 2017 mit dem allerschlechtesten Ergebnis – gewonnen, sensationell das schwarze Stammland Baden-Württemberg an die Grünen verloren, konservative Mehrheiten im Bundesrat verspielt, Brexit, AfD und schleichende Energiekrise verantwortet und die Gesellschaft gespalten. Was für ein Comeback Angela Merkels – von der abgewählten CDU-Vorsitzenden zur ersten Coronakrisenmanagerin Europas, umjubelt, wenn auch mit Maske, in Deutschlands Fußgängerzonen, gefeiert am ersten Jahrestag 22. März, dem Beginn des ersten Lockdown.

Und dann das: in Auftrag gegebene Gefälligkeitsgutachten mit dem Ziel der Panikmache, vorsätzliche Verschleppung der Beschaffung von lebensrettendem Impfstoff, Institutionalisierung nachweislich falscher Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung auf der Basis von erkennbar einseitigen und zum Teil falschen Informationen, Unterdrückung pluralistischer Ansätze zur Lösung der Krise, Merkels unglaubwürdige Entschuldigung am 24. März 2021, Merkels als „Bundesnotbremse“ getarntes Polizeistaatsgesetz.

Die von Merkel veranlassten Vorgänge haben der Partei Schaden zugefügt. Nicht nur sind ihr für diese von ihr eingeräumten Vorgänge in den aktuellen Umfragen Millionen von Stimmen entgangen. Nicht nur drohen den jetzigen CDU-Abgeordneten nach der nächsten Wahl im Hinblick auf ihre Aufwandsentschädigungen Millionenverluste; die Partei – und nicht nur sie allein – muss sich auch dafür rechtfertigen, wie ein solches Vorgehen nach der nicht erfolgten Grenzschließung 2015 möglich sein konnte. Auf Sicht zu fahren und dies über Recht und Gesetz zu stellen mag vielleicht bei einem rechtmäßigen Vorgang noch verstanden werden, nicht aber bei einem rechtswidrigen und undemokratischen Vorgang. Es geht um die Glaubwürdigkeit Merkels, es geht um die Glaubwürdigkeit der CDU, es geht um die Glaubwürdigkeit politischer Parteien insgesamt.

Merkel hat der Partei gedient. 18 Jahre war sie Parteivorsitzende, das ist ein großer Teil der Geschichte der CDU. Vier Bundestagswahlen konnte sie als Spitzenkandidatin – wenn auch drei davon mit extrem schlechten Ergebnissen – gewinnen, bereits 2018 war absehbar, dass es beim nächsten Mal nicht mehr reichen würde – nicht mehr für Merkel und nicht mehr für die CDU. Spätestens jetzt war klar, nichts würde mehr so sein, wie es war. Die Zeit der Parteivorsitzenden Merkel war unwiederbringlich vorüber. Nie wieder würde sie die CDU als Spitzenkandidatin in den Wahlkampf führen können. Seither wird von ihren Leistungen in der Vergangenheit gesprochen, ist von einem Denkmal die Rede – vom Denkmal der Kanzlerin der Energiewende, der Herzen, des Klimas und der Pandemie.

Die Menschen – in der Partei zumal – hängen an Angela Merkel. Die 18 Jahre der Parteivorsitzenden Merkel werden mit der Verhinderung der lebensrettenden Impfstoffbeschaffung nicht ausreichend beschrieben. Das reicht vielleicht für die Hinterbliebenen ungeimpft Verstorbener oder die vielen in Dauerlockdowns ruinierten Existenzen, nicht aber für ein Mitglied der Gemeinschaft der CDU. Wir haben ganz andere Erfahrungen mit und Erinnerungen an Angela Merkel. Die Partei hat eine Seele. Deshalb kann es für uns nicht die Alternative „Fehler aufklären“ oder „Erbe bewahren“ geben. Wenn es um das Bild Angela Merkels, um ihre Leistungen und um die CDU geht, gehört beides zusammen. Denn nur auf einem wahren Fundament kann ein richtiges historisches Bild entstehen. Nur auf einem wahren Fundament kann die Zukunft aufgebaut werden. Diese Erkenntnis muss Angela Merkel, muss die CDU auf sich nehmen. Und nur so wird es der Partei im Übrigen auch gelingen, nicht immer bei jeder Nachricht über ein angebliches Regierungsversagen in der Pandemie angreifbar zu werden, sondern aus dem Schussfeld auch derjenigen zu geraten, die ihr Interesse an der Aufklärung der Vorgänge nur heucheln, diese Vorgänge aber in Wahrheit nur nutzen wollen, um die CDU Deutschlands kaputtzumachen.

Vielleicht ist es nach einem so langen politischen Leben, wie Angela Merkel es geführt hat, wirklich zu viel verlangt, von heute auf morgen alle Ämter niederzulegen, sich völlig aus der Politik zurückzuziehen und den Nachfolgern, den Jüngeren, dass Feld schnell ganz zu überlassen. Und deshalb liegt es auch weniger an Angela Merkel als an uns, die wir jetzt in der Partei die Verantwortung haben, wie wir die neue Zeit angehen. Wir kommen nicht umhin, unsere Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. Auch in diesem Jahr haben wir Wahlen nicht trotz, sondern wegen Angela Merkel verloren. Wir haben sie aber auch wegen unserer Ängstlichkeit und unserer chaotischen Politik verloren. Wenn wir nicht auch noch die Bundestagswahl krachend verlieren wollen muss die Partei also laufen lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft ohne ihr altes Schlachtross, wie Angela Merkel hin und wieder genannt wird, den Kampf gegen die Pandemie und den politischen Gegner aufzunehmen. Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen und wird trotzdem immer zu der stehen, die sie nachhaltig geprägt hat – vielleicht später sogar wieder mehr als heute.

Ein solcher Prozess geht nicht ohne Wunden, ohne Verletzungen. Wie wir in der Partei aber damit umgehen, ob wir dieses scheinbar Undenkbare als Treuebruch verteufeln oder als notwendige, fließende Weiterentwicklung nicht erst seit dem 29. Oktober 2018 begreifen, das wird über unsere Chancen bei den nächsten Wahlen in den Ländern und dieses Jahr noch im Bund entscheiden. Ausweichen können wir diesem Prozess ohnehin nicht, und Angela Merkel wäre im Übrigen sicher die Erste, die dies verstünde.

Wenn wir diesen Prozess annehmen, wird unsere Partei sich verändert haben, aber sie wird im Kern noch dieselbe bleiben – mit großartigen Grundwerten, mit selbstbewussten Mitgliedern, mit einer stolzen Tradition, mit einer Mischung aus Bewahrenswertem und neuen Erfahrungen nach der Ära der Bundeskanzlerin Angela Merkel – und mit einem Entwurf für die Zukunft.