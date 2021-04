Von WOLFGANG HÜBNER | Die deutsche Innenpolitik ist ein Fall für die psychiatrische Intensivstation: Zwölf Monate Irrungen und Wirrungen um das stachelige Virus haben besonders in der CDU zu existenzbedrohenden geistigen Störungen geführt. Als ob die Partei von Angela Merkel nicht schon genug ruiniert wäre, will nun auch noch eine ganze Kamikazeschar ihrer Bundestagsabgeordneten mit dem mehrfach gescheiterten Norbert Röttgen das berüchtigte grundrechtsfeindliche „Infektionsschutzgesetz“ verschärfen, um den Föderalismus, ein heiliger Bestand deutscher Demokratie, unter die Bundesknute zu zwingen.

Begründet wird das natürlich mit dem Kampf gegen die „Pandemie“, bei dem die Berliner Regierung größere Befugnisse brauche. Und die soll ihr ausgerechnet ein Bundestag bescheren, der sich schon vor längerer Zeit mit großer Mehrheit selbst politisch das Licht ausgeknipst hat – einfach köstlich! Allerdings hat die Röttgen-Truppe bei ihrem Vorstoß nicht mehr im Blick, dass es immer noch irgendwie die SPD im Bund und vor allem in den Ländern gibt. Dieser Dauerpatient SPD mag noch so geschwächt sein, wird es sich aber bei nicht völliger Bewusstlosigkeit kaum nehmen lassen, die Steilvorlage der CDU für eigene Zwecke zu nutzen.

Denn nun kann sich die SPD zum Retter des Föderalismus aufspielen und ganz nebenbei sogar noch Merkels geplanten Straflockdown verhindern. Nach langer Zeit dürfte es also endlich mal wieder strahlende Gesichter in der Parteizentrale im Willy-Brandt-Haus geben. Wobei man allerdings bei der SPD nie mit letzter Sicherheit sagen kann, dass sie den von der CDU geschenkten Elfmeter am Ende auch erfolgreich verwandeln kann. Doch ein Fehlschuss wenige Monate vor der Bundestagswahl wäre schon ein besonders schwerer Fall von Selbstboykott.

Derweil also die CDU emsig an ihrem Untergang arbeitet, überrascht ihr hinterfotziger bayerischer Partner CSU samt Kanzleraspirant Markus Söder mit der Nachricht, nun gar auf den putinverseuchten russischen Impfstoff „Sputnik V“ zu setzen. Das hat insbesondere einen Schock beim Zentralorgan der Corona-Autokratie ausgelöst, also der FAZ. Denn die hat in den letzten Wochen alles unternommen, um Söder zum Favoriten für die Merkel-Nachfolge zu machen. Da aber die FAZ-Herausgeber stramm auf russlandfeindlichen Kurs sind, herrscht nun selbst in diesem staatstragenden Quartett samt Redaktion erkennbare Konfusion. Der oben genannten Intensivstation droht Überfüllung. Was das unheilvolle Virus so alles bewirkt!

