Von DER ANALYST | Es ist eine gute und langjährige Tradition der Medien, am 1. April die Leser, Hörer oder Zuschauer mit einer möglichst schwer zu durchschauenden Falschmeldung von deutlichem Gewicht auf den Arm zu nehmen. Ein nicht geringer Teil der Medienkonsumenten wartet an diesem Tag schon darauf und macht sich einen Sport daraus, die Falschmeldung zu erkennen. So findet gewissermaßen eine Art Wettkampf zwischen dem Autor und dem Leser statt, auf den sich beide in der Regel schon freuen.

Es ist auch gute Tradition, am 2. April die Sache aufzulösen. Die meisten von Ihnen, liebe Leser, haben es schon geahnt: Die „Schutzbrillen-Pflicht“ war ein Aprilscherz.

Sollte man heutzutage noch einen Aprilscherz machen?

In der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, unserem Vaterland, war die Lage noch nie so ernst wie heute. Nicht wegen „Corona“, sondern weil man dieser Regierung, die unsere Grundrechte massiv beschneidet und mit harter Polizeigewalt gegen Andersdenkende vorgeht, nicht mehr vertrauen kann. Es ist ein beängstigendes Gefühl, wenn das Urvertrauen, das wir Bundesbürger immer schon in unsere Regierungen hatten, auf einmal weg ist.

Sollte man in so einer Lage überhaupt noch einen Aprilscherz machen? Ein Kommentator hat zurecht angemerkt, dass manche Leser davon noch mehr verunsichert werden könnten.

Dieser Regierung traut man alles zu

Andererseits zeichnet die Reaktion der Leser auf den Aprilscherz ein aufschlussreiches Bild über die Situation in unserem Land:

Man traut dieser Regierung inzwischen alles, aber auch wirklich alles zu. Einige Leser befürchteten sogar, der Artikel würde die Entscheidungsträger sogar auf die Idee bringen, tatsächlich ein Schutzbrillen-Pflicht einzuführen. Denn es gibt mittlerweile nichts mehr, das widersinnig genug wäre, um sicher zu sein, dass „die“ das nicht machen.

Und das ist kein Wunder, wenn eine nicht spürbare Pandemie verkündet wird, von deren Existenz man die Menschen erst per medialer Gehirnwäsche überzeugen muss. Wenn eine Krankheit beschworen wird, von der man in der Regel nichts merkt. Eine Krankheit, bei der es Massentests braucht, damit man überhaupt erfährt, das man sie hat.

Wenn man zu einer Impfung mehr oder weniger gezwungen wird, bei der selbst die Hersteller einräumen, dass sie weder die Geimpften, noch die anderen vor einer Ansteckung schützt. Eine Impfung, bei der die Geimpften den Virus weiterverbreiten. Eine Impfung, die schon jetzt so viele Tote „an oder mit“ gefordert hat, wie alle Impfungen in den letzten 20 Jahren zusammen. Eine Impfung, bei der das Gespenst der Langzeitschäden schon hinter der Ecke lauert. Eine Impfung, von der man jetzt schon weiß, dass sie nicht länger hält, als höchstens ein Jahr. Eine Impfung, die möglicherweise hochaggressive Varianten eines bisher noch für die meisten verträglichen Virus hervorbringen wird. Eine Impfung, deren absolute Notwendigkeit uns trotzdem von der Politik und den Medien tagtäglich eingetrichtert wird.

Und so ahnt fast jeder, dass wir später einmal auf den April 2021 als einen Zeitpunkt zurückblicken werden, wo die Katastrophe schon ihren Lauf nahm.

Deshalb war das vielleicht der letzte Aprilscherz, den man sich mit einigermaßen gutem Gewissen noch leisten konnte.