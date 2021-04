Von WOLFGANG HÜBNER | Sowohl nach der Großdemonstration von Kritikern der mit der Virusgefahr begründeten Politik und Zwangsmaßnahmen in Kassel am 20. März als auch nach der vielleicht noch größeren Protestmanifestation in Stuttgart am Ostersamstag ist die Reaktion des politmedialen Machtkomplexes sehr gereizt und aggressiv ausgefallen. Die Konfrontation mit bürgerlichem Widerstand samt massenhaftem Boykott von Masken und Abstandsgeboten schmeckt den Grundrechteverächtern in Berlin und anderswo überhaupt nicht. Sie wissen nämlich ganz genau, dass sie niemals Demonstrationen dieser Dimensionen für ihre Politik auf die Straße bringen könnten.

Andererseits beweisen Kassel, Stuttgart und bald auch Massenveranstaltungen in anderen Städten, wie wirksam sichtbare außerparlamentarische Aktivitäten sind. Keine noch so gute, fundierte und rhetorisch brillante parlamentarische Initiative, kein noch so großer Sturm in den sozialen Medien kann den Straßenprotest ersetzen. Und dieser ist in Zeiten, wo die gegenseitige Distanzierung, die Atomisierung und Vereinzelung der Menschen unverhülltes Ziel der herrschenden Politik ist, wichtiger denn je. Das Massenerlebnis, der gemeinsam erlebte Wille, die auferlegte Realität nicht machtlos erdulden zu müssen, sondern mit anderen einen Gegenwillen zu demonstrieren, die Begegnung von vielen atmenden Körpern statt virtuellen Kontakten hat eine menschliche Gewalt, die durch nichts zu ersetzen ist.

Auf den langen Atem der gerechten Sache vertrauen

Selbstverständlich bleiben parlamentarische Initiativen, bleiben publizistische Beiträge und Informationen, bleiben Aktivitäten in den Sozialen Medien weiter wichtig. Sie gewinnen sogar an Gewicht, je mehr und je größer außerparlamentarische Straßenaktionen sich zur Geltung bringen. Es gibt kein entweder so oder so, sondern nur ein sowohl als auch. Dass diese Erkenntnis ausgerechnet umstritten ist in einer Partei, die sich als Alternative für Deutschland bezeichnet, gefährdet den Zusammenhalt dieser Partei mehr als den Zusammenhalt der Corona-APO. Zweifellos hat diese Bewegung aber weit mächtigere und gefährlichere Gegner. Wenn nun die Regierung in Nordrhein-Westfalen unter den „Corona-Leugnern“ einen immer größeren Anteil von Rechtsextremisten vermutet, dann wird die Zielrichtung der angestrebten Zerschlagung und Kriminalisierung des Protestes erkennbar.

Besonders widerwärtig ist das Bestreben des politmedialen Komplexes, die Straßenproteste als höchst gesundheitsgefährdend sowohl für die Teilnehmer als vor allem auch die gesamte Bevölkerung in Verruf zu bringen. Auch wenn beide Besorgnisse selbstverständlich nur geheuchelt sind: Hiermit wird eine Spaltung heraufbeschworen, die durchaus absichtsvoll Hass und Verachtung sät. Es ist für alle Teilnehmer an Straßenaktionen wichtig, sich weder zu Hass noch Verachtung gegenüber dem passiven, die Zwangsmaßnahmen akzeptierenden Teil der Bevölkerung hinreißen zu lassen. Wer für eine gute, gerechte Sache streitet, muss und darf auf den längeren Atem seiner Sache vertrauen.

(Video oben: Dr. Heinrich Fiechtner wird bei der Demo am 5. April von der Polizei vor dem Brandenburger Tor festgesetzt. Demonstrationsteilnehmer, die das bemerkten, kamen ihm zu Hilfe. Es entstand eine große Menschentraube und die Menschen fordern von der Polizei „Frieden, Freiheit, Keine Diktatur“ und „Lasst ihn frei“. Hier Fiechtners Statement zum Vorfall)

