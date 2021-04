Deutschland stehe an der Schwelle zu einer Präsidialdiktatur mit Notstandsverordnungen – so sehen es zumindest Kritiker der geplanten Änderung des Infektionsschutzgesetzes. In den letzten Tagen passierte die Neuregelung die ersten Hürden, kommende Woche könnte die Vorlage verabschiedet werden. Zugleich mobilisierte die Demokratiebewegung ihre Anhänger. Die Woche COMPACT fasst die Ereignisse zusammen: Kanzler-Lockdown – Widerstand gegen die Ausgangssperre / Maskenzwang – Wieder Gewalt gegen Demonstranten / Zahlen-Wirrwarr – Was der Inzidenzwert wirklich aussagt / Keine Argumente – Antifa mit Rückwärtsgang / Kriegsgefahr – Die Ukraine drängt in die NATO.