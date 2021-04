Von TORSTEN GROß | Die schwedische Politikerin Ylva Johansson, EU-Kommissarin für Inneres, hat am Montag ein im Bau befindliches Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos besucht. Die Einrichtung soll das Lager ersetzen, das im September letzten Jahres bei einem Feuer vollständig zerstört wurde. Es war von Migranten in Brand gesetzt worden, die so ihre Verbringung auf das griechische Festland erzwingen wollten.

Zwei der Täter im Alter von jeweils 17 Jahren, beide abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan, sind kürzlich zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Vier weitere Beschuldigte stehen noch vor Gericht. Derzeit leben etwa 6.500 Migranten auf Lesbos provisorisch in Zelten.

Johansson, die in ihrer Heimat Schweden der Arbeiterpartei angehört und dort dem linken Flügel zugerechnet wird, bestätigte gegenüber der Presse, dass auf fünf ägäischen Inseln neue Flüchtlingszentren entstehen sollen. Für das Projekt stellt die Europäische Union Finanzmittel in Höhe von 270 Millionen Euro bereit. Gleichzeitig rief Johansson die Mitgliedsstaaten dazu auf, sich in der Flüchtlingsfrage solidarisch zu zeigen. »Wir müssen das Migrationsproblem ›europäisieren‹, uns gegenseitig unterstützen und dürfen keinen Mitgliedstaat oder keine Insel alleine lassen. Und ich muss auch sagen, dass ich verstehen kann, dass jede Geduld irgendwo ein Ende hat und ich verstehe, dass dieses Ende nahe ist«, so Johansson.

Damit waren allerdings nicht die mitteleuropäischen Staaten und allen voran Deutschland gemeint, das in den letzten Jahren bis zu 60 Prozent der Asylbewerber in EU-Europa aufgenommen hat, sondern die Mittelmeeranrainer, die nach geltendem europäischen Recht die Asylanträge der über ihr Territorium in die EU einreisenden Drittstaatenausländer zu prüfen haben. So steht das zumindest auf dem Papier. Tatsächlich wurden in der Vergangenheit viele asylsuchende Migranten ohne Registrierung durch die Behörden einfach in Richtung Zentraleuropa durchgewunken. Erst nach Schließung der Balkanroute und dem Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens im Jahre 2016 verebbte der aus dem Südosten Europas kommende Flüchtlingszustrom, ohne allerdings vollständig abzureißen.

Bereits vor einer Woche hatten die Innenminister von fünf EU-Mittelmeerländern in einer gemeinsamen Erklärung gefordert, die Lasten der irregulären Massenmigration nach Europa gerechter zu verteilen. Die Zusammenarbeit mit den wichtigsten Herkunftsländern der vorgeblich Asylsuchenden in Afrika und dem Nahen Osten solle verbessert werden. Gleichzeitig müssten andere EU-Mitgliedsstaaten mehr Bereitschaft zeigen, den Mittelmeerstaaten neu ankommende »Flüchtlinge« abzunehmen. Außerdem sprachen sich die Minister für einen zentralisierten Rückführungsmechanismus auf EU-Ebene aus, um abgelehnte Asylbewerber schneller in ihre Heimat abschieben zu können.