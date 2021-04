Am 10. und 11. April findet in der Messe Dresden in Halle 1 der 12. Bundesparteitag der AfD statt, der als Delegiertenparteitag durchgeführt wird und insbesondere den Beschluss des Bundestagswahlprogramms 2021 der Alternative für Deutschland zum Schwerpunkt hat. Alice Weidel gab kurz vor Beginn des Parteitags überraschend bekannt, dass sie als Spitzenkandidatin nicht zur Verfügung stehe. Der Parteitag wird von AfD-TV am Samstag und Sonntag jeweils ab 10:30 Uhr LIVE übertragen. Auch der öffentlich-rechtliche Sender Phoenix berichtet LIVE mit Framings des „Experten“ Wolfgang Schroeder (SPD-Grundwertekommission).