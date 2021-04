Von KEWIL | Der russische Corona-Impfstoff Sputnik V ist laut neuesten Daten zu 97,6 Prozent hochwirksam und damit noch besser als die bisher getesten Zahlen von 91 Prozent. Sachsen will schon lange Sputnik-V bestellen, Bayern zeigte bereits Interesse, aber auch eine Wirksamkeit von 150 Prozent würde absolut nichts nützen.

Lockdown-Merkel, die EU, die NATO und der greise Joe Biden in Washington möchten Russland finanziell, wirtschaftlich und durchaus auch militärisch ausbluten lassen. Moskau soll per Krim mit aller Macht in die zweite oder dritte Reihe der Weltmächte nach hinten geschubst werden, und ein Verkaufserfolg von Sputnik V würde diese perfide Agenda natürlich stören.

Also, was tun? Ganz einfach. Die EMA, die European Medicines Agency, testet und testet und testet den Sputnik, notfalls monate- und jahrelang oder solange, bis man keinen Impfstoff mehr braucht.

Man erinnert sich vielleicht noch, dass die AstraZeneca-Impfe wegen Thrombosegefahr für über 70-Jährige gesperrt wurde, dann war sie drei Tage für alle verboten. Aber in diesen drei Tagen fand die EMA ratzfatz andersrum heraus, dass AstraZeneca gerade für die Alten super geeignet sei. Wirksamkeit 65 Prozent.

Aktuell liegt AstraZeneca auf Halde, viele wollen lieber nichts als das, und darum wird AstraZeneca wieder bis 50 Jahre herunter empfohlen, und wer es will, kriegt es auch als Jüngerer. Hauptsache weg mit dem Zeug.

Ansonsten Ebbe in den Impfstoff-Lagern. Jedenfalls könnten wir dringend einen guten, weiteren Impfstoff brauchen, aber lieber lässt Merkel ihre Landsleute mit Corona abkratzen, als in der EU Dampf für Sputnik V zu machen und gleich hundert Millionen Dosen in Moskau zu bestellen.

Es ist doch egal, ob die Wirksamkeit 95 oder 85 Prozent ist – besser als AstraZeneca ist Sputnik V offensichtlich allemal. Aber nein, jetzt wird bereits das ungetestete und nicht zugelassene Curevac aus Tübingen gepuscht. Hier der Spiegel, die Relotius-Journaille, über Sputnik-V. Die Lügen dringen aus jeder Zeile!