Von WOLFGANG HÜBNER | Am heutigen Dienstag werden sich Menschen in Berlin und auch anderswo zusammenfinden, um gegen weitere Ermächtigungen der Berliner Regierungsversager im Virusgeschehen zu demonstrieren. Es ist deshalb ein guter Zeitpunkt, jeden dieser kritischen Zeitgenossen dafür zu würdigen, sich nicht dem Druck der verhängnisvollen Politik, der korrumpierten Medien und der konformistischen Massen zu beugen, sondern Rückgrat und bürgerliche Ehre zu beweisen. Wenn Deutschland in diesen unguten Zeiten Grund zum Stolz hat, dann auf diese Menschen – jeden einzelnen von ihnen.

Ich muss gestehen, dass ich die Bezeichnung „Querdenker“ nicht mag, weil das allzu sehr mit negativ besetzten Begriffen wie „Quertreiber“ oder „Querkopf“ verbunden wird. Doch da sich die neue Bewegung trotzig-selbstbewusst selbst so bezeichnet, ist das zu akzeptieren. Besser und richtiger allerdings wäre es, wenn sich die Aktivisten einfach als das bezeichnen würden, was sie sind und was sie auszeichnet: als Selbstdenker.

Oberflächlich betrachtet denkt zwar jeder Mensch selbst, doch leider in der Regel nicht intensiv genug, um auch Schmerzen dabei in Kauf zu nehmen. Denn wirkliches Denken, Selbstdenken, ist anstrengend, fordernd und kann höchst unangenehme praktische Folgen haben.

Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn aus dem Denken politische Konsequenzen gezogen werden. Genau das tun die Quer- und Selbstdenker nun seit über einem Jahr. Sie setzen den unzähligen Unwahrheiten, Manipulationen und Ausgrenzungen kritischer Auffassungen ihren Protest, ihre Gegenwahrheiten und ihre aktive Verweigerung entgegen, gefügiger Teil einer verängstigten, denkfaulen Herde von Untertanen zu sein. Selbstverständlich sind sie damit in der Minderzahl – das waren Quer- und Selbstdenker immer und werden es auch immer sein. Doch nie hat sich auf dieser Welt etwas verändert ohne solche Charaktere.

Manchmal hatte das durchaus auch negative Folgen. Doch alle positiven Entwicklungen sind von Menschen bewirkt worden, die mit Ideen und Taten aus der Masse herausgetreten sind, die den Mut zum eigenen Verstand hatten und haben. Es ist nicht nötig, mit allem und jedem einverstanden zu sein, was die Quer- und Selbstdenker unserer deutschen Gegenwart sagen oder tun. Aber es ist höchste Zeit, einmal ihr Lob zu singen. Sie sind die bescheidenen Helden dieser Zeit. Dafür gebührt ihnen Dank. Sie sind die wahren Anständigen in Deutschland.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.