Am Freitag sprach der familienpolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Martin Reichardt, im Bundestag zu zwei eigens eingebrachten Anträgen, die Familien in Deutschland finanziell entlasten und fördern sollen: die Einführung eines Familiensplittings nach französischem Vorbild und die Möglichkeit auf einen zinsfreien Kinderkredit.

Reichardt wies zu Beginn seiner Rede darauf hin, dass die AfD-Fraktion bei der Abstimmung zur erneuten Änderung des Infektionsschutzgesetzes dokumentiert habe, dass sie die einzigen seien, die für Freiheit und Eigenverantwortung der Menschen in Deutschland stehe, die Kinder vor Zwangstestungen und Maskenpflicht schützen wolle und auch die einzige Partei sei, die zur traditionellen Familie aus Vater, Mitter und Kind stehe.

Bezogen auf einen während des AfD-Bundesparteitags in Dresden veröffentlichten Kommentars im öffentlich-rechtlichen Rundfunk rief er den Zuhörern zu, das sei nicht rückwärtsgewandt, sondern „zutiefst modern und ein Bekenntnis zur Zukunft Deutschlands“. Reichardt: „Wir wollen Familien in den Mittelpunkt stellen.“ Dies beschreibe den Paradigmenwechsel, für den die AfD als einzige Fraktion im Deutschen Bundestag stehe.

Reichardt brach eine Lanze für die Familie als Leistungsträger der Gesellschaft, denn sie erziehe die Zukunft dieses Landes, gehe zur Arbeit und leiste überproportional Steuern und Abgaben. Den betroffenen Müttern und Vätern rief er zu, dass sie „das starke Fundament unseres Staatswesens“ seien. Reichardt zeigte in seiner Rede die Folgen der demographischen Katastrophe auf: Seit mehr als einem halben Jahrhundert verzeichne Deutschland eine der niedrigsten Geburtenraten. Die Regierung setze als Lösung auf Massenmigration statt auf eine aktivierende Familienpolitik.

Zwei Millionen Menschen seien in den letzten sechs Jahren in das Asylsystem eingewandert und dies sei eine, wie Reichardt es bezeichnete, „aus dem Ruder gelaufene, stümperhafte Demographiepolitik“, die 60 Milliarden Euro im Jahr koste. Er resümierte, dass dieses Geld den Familien fehle und es in der Familienförderung nachhaltig angelegt wäre. Mit einem der beiden Anträge wird die Bundesregierung aufgefordert, ein Familiensplitting einzuführen, in dem die Anzahl der Kinder bei der Einkommensteuer gewichtet werde. Eine Familie mit drei Kindern zahle dabei keine Steuern.

Reichardt fügte hinzu, dass eine starke Mittelschicht benötigt werde und diese sich wieder traue, Kinder und Familie zu bejahen. Damit auch Familien mit einem oder zwei Kinder profitieren, wolle man Familiensplitting und Kindergeld. So seien Mittelstandsfamilien gebraucht, die sich die eigenen vier Wände leisten können. Der „nimmersatte Staat“ greife diesen Menschen in die Tasche und die Familien seien die „Melkkühe der Nation.“

Familien finanzierten heute „einen großen Teil der an sie hinterher als Almosen zurückgegebenen Leistungen der Regierung durch ihr Steueraufkommen selbst“, kritisierte er. Über die Wahlperiode hinaus wolle die AfD die Familien entlasten: Verminderung der Mehrwertsteuer bei Kinderprodukten auf sieben Prozent, was jedoch von allen anderen Fraktionen abgelehnt worden sei.

Zum Ende seiner Rede zog der Abgeordnete nochmals einen Bogen in die Vergangenheit: Reichardt verwies darauf, dass der wissenschaftliche Beirat für Familienfragen 1988 ein Familiensplitting und Familiengründungsdarlehen gefordert habe. Keine dieser Forderungen sei in den letzten 30 Jahren umgesetzt worden. Es sei traurig, dass die „strukturelle Rücksichtslosigkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland“ gegenüber den Familien gleichbleibend sei.

Mit Anträgen zu der Einführung eines Baby-Willkommensdarlehens, einem zinsfreien Kinderkredit und dem Familiensplitting wolle die AfD-Fraktion und Reichardt die „strukturelle Rücksichtslosigkeit gegenüber Familien“ als Stütze der Gesellschaft mindern. Er beendete seine Rede mit der Hoffnung, dass Familien künftig wieder im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Handeln stehen sollten. Reichardt freue sich demzufolge auf „familienfreundliche Beratungen im Ausschuss“.