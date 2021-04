Von DER ANALYST | Es wird der Tag kommen, an dem niemand mehr leugnen kann, dass der durch die „Corona-Zwangsmaßnahmen“ angerichtete gesundheitliche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Schaden in keinem Verhältnis zur Gefährlichkeit des Virus gestanden hat.

Neben den Menschen, deren wirtschaftliche Existenz gerade zerstört wird oder schon wurde, gehören vor allem die Kinder zu den Leidtragenden der größtenteils völlig unsinnigen Vorschriften.

Dabei sind Kinder und Jugendliche fast gar nicht von Covid19 betroffen, wie in zwei voneinander unabhängig durchgeführte Studien an der Universität Leipzig und am Universitätsklinikum Heidelberg festgestellt wurde.

Glücklicherweise gibt es in Deutschland noch unabhängige Richter, die sich nicht dem politischen Diktat unterwerfen und nach sorgfältiger Prüfung aller Fakten sachgerechte Urteile fällen.

Das Weimarer Urteil

Da ist zum einen das Amtsgericht Weimar, das mit Beschluss vom 08.04.2021, Az.: 9 F 148/21, folgendes festlegte:

„Den Leitungen und Lehrern der Schulen der Kinder A und B nämlich der Staatlichen Regelschule X, Weimar, und der Staatlichen Grundschule Y, Weimar, sowie den Vorgesetzten der Schulleitungen wird untersagt, für diese und alle weiteren an diesen Schulen unterrichteten Kinder und Schüler folgendes anzuordnen oder vorzuschreiben:

im Unterricht und auf dem Schulgelände Gesichtsmasken aller Art, insbesondere Mund-Nasen-Bedeckungen, sog. qualifizierte Masken (OP-Maske oder FFP2-Maske) oder andere, zu tragen, Mindestabstände untereinander oder zu anderen Personen einzuhalten, die über das vor dem Jahr 2020 Gekannte hinausgehen, an Schnelltests zur Feststellung des Virus SARS-CoV-2 teilzunehmen.“

Das Gericht stellte zudem in aller Deutlichkeit fest, dass die Kinder insbesondere durch die Pflicht, während der Schulzeit Gesichtsmasken zu tragen und Abstände untereinander und zu weiteren Personen einzuhalten, in ihrem geistigen, körperlichen und seelischen Wohl nicht nur gefährdet, sondern darüber hinaus schon gegenwärtig geschädigt werden.

Das Weilheimer Urteil

In das selbe Horn bläst das Amtsgericht Weilheim i.OB, Abteilung für Familiensachen, mit seiner Entscheidung von 13.04.2021 (Az.: 2 F 192/21). In dem Urteil heißt es:

„Die Schulleitung der Realschule in S. bestehend aus dem Schulleiter und der stellvertretenden Schulleiterin, wird angewiesen, es zu unterlassen gegenüber der Betroffenen die Anordnung zu treffen, auf dem Schulgelände eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Der unter Ziff. 1 genannten Schulleitung wird verboten, aufgrund der unter Ziff. 1 getroffenen Anordnung gegenüber der Betroffenen Maßnahmen zu ergreifen, die diese gegenüber den Mitschülern ungleich behandeln, beispielsweise das Kind aufgrund der obigen Anordnung vom Klassenverband zu isolieren oder vom Unterricht auszuschließen oder seinen Sitzplatz mit besonderen Vorrichtungen zu versehen. Die sofortige Wirksamkeit wird angeordnet.“

Zudem hatte das Gericht ein Sachverständigengutachten zu der Frage eingeholt, welche Schäden physischer, psychischer und pädagogischer Art durch das Tragen von Masken insbesondere bei Kindern entstehen können.

Das Ergebnis war erschreckend:

Einschränkung der nonverbalen Kommunikation

Negative Verzerrung des emotionalen Erlebens

Beeinträchtigung der Empathie

Auch die sonstigen Feststellungen in dem Urteil sind eine schallende Ohrfeige für die Politik:

Nach offiziellen Verlautbarungen der WHO ist der PCR-Test, auf dem die Inzidenzzahlen im Wesentlichen beruhen, kein geeignetes Mittel, um eine Krankheit oder einen Ansteckungsverdacht festzustellen

Für die normale Bevölkerung besteht weder im öffentlichen noch im privaten Bereich ein Infektionsrisiko, das durch das Tragen von Gesichtsmasken (oder anderen Maßnahmen) gesenkt werden könnte

Die AfD auf der Seite der Schulkinder

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Petr Bystron, selbst Vater von zwei schulpflichtigen Kindern, hat diese beiden Gerichtsurteile zum Anlass genommen, die Schulleiter in seinem Wahlkreis München Nord, insgesamt 60 an der Zahl, schriftlich auf die gravierenden Folgen des unsinnigen Maskenzwangs und der Zwangstests hinzuweisen. Bystron appelliert an die Rektoren und Rektorinnen, von ihrem Ermessensspielraum, den ihnen die Gesetzeslage zugesteht, zum Wohl der Kinder Gebrauch zu machen:

Im einem weiteren Schreiben informiert Bystron die Schulleiter über die beiden Gerichtsurteile und schließt mit den Worten:

„Eines ist aber klar: Kinder sind keine Pandemietreiber, wie die wissenschaftlichen Studien belegen. Was Kinder aber sind, wissen Sie am allerbesten: Sie sind unsere Zukunft. Sie sind das Wertvollste, was unsere Gesellschaft besitzt. Es lohnt sich, für ihre Rechte und Chancen einzutreten – lassen Sie uns dafür gemeinsam alles nur Machbare tun!

Ich wünsche Ihnen einen klaren Kompass, viel Kraft und Unterstützung aus Ihrem Umfeld. Sofern Sie weitere Hilfe brauchen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.“

Dem Autor ist nicht bekannt, dass sich Abgeordnete der etablierten Parteien in dieser Weise für die Schüler ihres Wahlkreises eingesetzt hätten.

Glücklicherweise gibt es jetzt für jeden, der diesem „Corona-Wahnsinn“ ein Ende bereiten möchte, im September an der Wahlurne die Möglichkeit dazu.