Von MANFRED W. BLACK | Zeitungsmeldungen zufolge haben Ende März in einem Hagener Parkhaus zwei Jungen eine 21-jährige Frau vergewaltigt. Der jüngere Täter ist erst 13 Jahre alt und befindet sich weiterhin auf freiem Fuß. Der andere ist 14 Jahre – er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Polizei und Medien: Wortkarg

Die Jugendlichen haben die Frau Ende März an einem späten Nachmittag in einem Parkhaus am Hauptbahnhof aufgelauert und überfallen. Genaue Informationen hat die zuständige Polizei-Pressestelle bisher nicht mitgeteilt.

Etliche Zeitungen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, haben zwar kurz über die Taten berichtet. Auch hier fehlen präzise Einzelheiten zu den Hintergründen.

Der „WDR“ brachte eine Meldung mit Formulierungen, die die Brutalität der Vergewaltigung eher verharmlosen. Der Sender schrieb wörtlich: „Wie es zu der mutmaßlichen Tat kam und weitere Umstände und Hintergründe ermittelt die Kriminalpolizei.“ Weitere Angaben habe „die Polizei mit Hinweis auf das Alter der Tatverdächtigen nicht“ gemacht.

Das Boulevardblatt „Bild“ berichtete immerhin bei der Schilderung der Tatvorgänge, dass die „zwei Kinder“ ihr junges Opfer ausgerechnet direkt über der Hagener Polizei-Hauptwache vergewaltigt haben. Und dass das Opfer nach den Taten halbnackt in die Wache geflüchtet ist, um sich in Sicherheit zu bringen.

Linke: Gegen Senkung der Strafmündigkeits-Grenze

Der „WDR“ sorgt sich insbesondere um den jüngeren Schwerkriminellen: „Der 13-Jährige (…) wurde von den Polizisten in die Obhut des Jugendamtes übergeben.“ Vor wem denn in Obhut genommen, fragt sich der Leser. Gilt hier wieder einmal Täterschutz vor Opferschutz?

Der „Spiegel“ weist vorsorglich darauf hin, dass der 13-jährige Vergewaltiger „noch nicht strafmündig“ ist. Der bleibt also schon mal von Sanktionen verschont.

An anderer Stelle zitierte das vermeintliche „Sturmgeschütz der Demokratie“ (Rudolf Augstein) die „progressive“ Theresia Höynck von der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen.

Die Juristin stellt die verwegene These auf, „eine Senkung der Strafmündigkeitsgrenze würde nichts zur Senkung der Kriminalität beitragen“. Belege? Null. Erprobt wurde das nie.

„Aus großer Familie“

Wie schon so oft: Nur die „Bild-Zeitung“ bringt in einem ihrer Artikel einen geheimnisvollen Hinweis: Zumindest der etwas ältere Täter soll aus einer „großen Familie“ stammen. Heutzutage meist ein gängiges Synonym dafür, dass Täter zu einem Clan gehören.

Ethnischer Hintergrund: Unbekannt

Überwachungskameras haben die Vergewaltigungen sogar aufgezeichnet. Die Polizei hat also schon ziemlich genaue Informationen. Sie werden freilich nicht veröffentlicht. „Bild“ und zum Beispiel das Portal „Rundbrief-Unna“ bezeichnen die Täter als „deutsche Jungen“. Das Medienportal aus Unna berichtet, die Verdächtigen hätten keinen Migrationshintergrund.

Trotzdem glauben etliche Menschen, dass die Vergewaltigungen mit migrantischen Tätern zu tun haben könnten. Mancher Bürger fragt sich, warum die Nationalität der Verdächtigen nicht bekannt gegeben wird. Und warum veröffentlicht man nicht zumindest die Vornamen eines Täters? Wie es sonst „Bild“ meist tut. Vornamen sind bekanntlich oft aufschlussreich.

„Dicke Polizeiakte“

„Bild“ ist zu Ohren gekommen, dass zumindest „der ältere mutmaßliche Täter“ (…) bereits eine dicke Polizeiakte“ hat. Etwa 50 Straftaten soll er verübt haben. Vor allem Sachbeschädigungen und Einbrüche sind aufgelistet.

Der blutjunge Kriminelle sei „erst seit Kurzem wieder frei, ein Jugendrichter hatte ihn zuvor zu vier Wochen Arrest verurteilt“. Es geht also um einen polizeibekannten Täter – um eine Gefahr für die Allgemeinheit. Geschlossene Erziehungsheime? Auch in NRW offenkundig meist ein Fremdwort.

Noch ein Gedanke beschäftigt manchen Beobachter: Bei „geflüchteten“ Jugendlichen aus dem Ausland beispielsweise sind die Altersangaben häufig manipuliert. Sie machen sich oftmals um Jahre jünger als sie in Wirklichkeit sind. Zur Überprüfung der Daten fehlen in vielen Fällen die Pässe. Stimmen bei den jetzt in Hagen festgenommenen Heranwachsenden die Altersdaten?

Schuld ist die deutsche Gesellschaft?

Der Anwalt des inhaftierten Jung-Täters von Hagen – er heißt Ihsan Tanyolu – schiebt die Schuld auf die deutsche Gesellschaft: „Ganz offensichtlich hat die Kinder- und Jugendhilfe hier versagt.“ Sein Mandant sei „durch das Raster gefallen“. So kann man es auch darstellen.

So oder so: Die deutschen Behörden sind bei ihrer Aufgabe, den Schutz hiesiger Bürger zu gewährleisten, erneut schmählich gescheitert.