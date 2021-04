Von STEFAN SCHUBERT | Im Schatten der Corona-Krise wird der Überwachungsstaat in Deutschland systematisch ausgebaut. Negativ aufgefallen ist aktuell einmal mehr die umstrittene Software Palantir, die auch mit Geldern der CIA entstanden ist. Die Überwachungssoftware wird bereits bei den Länderpolizeien in Hessen und Nordrhein-Westfalen eingesetzt.

Der NRW-Datenschutzbeauftragte hat deren Einsatz nun als unzulässig und potenziell rechtswidrig bezeichnet.

Während die Bevölkerung durch das aufgeführte Schauspiel Laschet/Söder abgelenkt wird, die Medien sich ungeniert als Claqueure für die grüne Frontfrau Baerbock outen und das Merkel-Regime im Reichstag die Corona-Diktatur im Schnelldurchgang mit einem Gesetzesumhang versucht zu verhüllen, schreitet die Überwachung der Bevölkerung und damit auch deren Kontrolle in immer rasanteren Schritten voran.

Palantir – die CIA-Firma

In-Q-Tel heißt der Risikoinvestment-Arm der CIA.

Ganz offen investiert der US-Geheimdienst so in Datenanalyse-Firmen aus dem Silicon Valley. Neben Beteiligungen bei Google und Facebook gerät immer mehr das Geheimdienstinvestment bei der Big-Data-Firma Palantir ins Blickfeld der Öffentlichkeit.

In Amerika werden dadurch bereits Daten von Militär, Geheimdiensten und Polizeidatenbanken miteinander vermischt und zur Aufstandsniederschlagung in Afghanistan und dem Irak gegen islamistischen Terrorismus und zur Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. »Gotham« heißt das umstrittene Programm der CIA-Firma.

Das Programm Gotham ist eine riesige Rasterfahndung, die die Massendaten aus dem Internet, überwachte Telekommunikation, Kontobewegungen, staatliche Register und Archive sowie Bewegungsprofile analysiert und zusammenführt.

Bei der Polizei in Hessen wird die Spionage-Software bereits eingesetzt, und Anfang Januar 2020 gab die Polizei in NRW bekannt, ebenfalls zukünftig die umstrittene Software zu nutzen. Der anfängliche Auftragswert liegt bei 14 Millionen Euro.

Das Grundrecht auf informelle Selbstbestimmung steht somit in direktem Widerspruch zur Firmen-DNA von Palantir, zu dieser Einschätzung gelangt auf jeden Fall der Autor. Es ist schlicht ein Skandal, dass die Überwachungssoftware dieser Firma, die bestens in transatlantischen Netzwerken und im politisch-medialen Komplex in Berlin vernetzt ist, von der deutschen Polizei mit einem zweistelligen Millionenbetrag (Steuergeldern) eingekauft wurde. Wäre es gesichert, dass die Software, wie öffentlich behauptet, nur gegen Terroristen, bei schwersten Verbrechen und Kindesmissbrauch eingesetzt wird, wäre der Aufschrei beim Autor ehrlicherweise geringer ausgefallen.