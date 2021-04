Im unterfränkischen Aschaffenburg fand am Mittwochabend um 21 Uhr ein Flashob mit ca. 100 Aktivisten statt. Schwarz gekleidet und mit lauter Musik, Totenkopfmasken und Fahnen zogen die Kritiker der Corona-Maßnahmen durch die Aschaffenburger Fußgängerzone. Auf Fahnen waren Slogans zu lesen wie „Wir wollen öffnen!“ oder „Wir wollen frei sein!“. SPD-Oberbürgermeister Jürgen Herzing reagierte in einer Pressemitteilung sichtlich hilflos: „Das hohe Gut der Versammlungsfreiheit wurde mit Füßen getreten. Der martialische Aufzug mit düsterer Musik und dunkel gekleideten Personen durch die Innenstadt erinnert an düstere Zeiten, die wir nicht wiederhaben wollen.“ PI-NEWS meint dagegen: Vorbildliche Aktion – so geht innovativer Widerstand gegen die Corona-Diktatur! (Videoproduktion: Dominik Stapf