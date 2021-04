Von WOLFGANG HÜBNER | Wenn einem Übel ein noch größeres Übel folgt oder zu folgen droht, dann heißt es volkstümlich: „Vom Regen in die Traufe kommen“. Denn bevor die Häuserdächer mit geordnetem Ablauf des Regenwassers ausgestattet waren, bestand stets die Gefahr, durch einen Schwall Wasser von oben auf dem Gehweg durchnässt zu werden.

Früher nämlich war die Unterkante des Dachs, genannt Traufe, noch nicht so fußgängerfreundlich mit Dachrinnen versehen wie heute. Passanten konnten also vom Sturzbach über die Traufe nasser werden als durch den Regen selbst. In der deutschen Politik könnte ab Herbst die Redewendung „Vom Regen in die Traufe“ eine neue Konjunktur erleben: Wenn nämlich auf Angela Merkel ein Markus Söder im Kanzleramt folgen sollte.

Es ist keineswegs so, dass Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Robert Habeck viel freundlichere Perspektiven verheißen würden. Doch sind diese Charaktermasken des Politikbetriebs wohl berechenbarer als der skrupellose Corona-Profiteur. Über die anderen Kanzleraspiranten kann noch später nachgedacht werden, über den nun offiziell ins Rennen um die Merkel-Nachfolge gestarteten Söder aber schon jetzt.

Der CSU-Vorsitzende hat mit bereits offener Unterstützung von sogenannten „Leitmedien“ gegen den verhuschten CDU-Vorsitzenden einstweilen die deutlich besseren Karten. Denn der fränkische Bayer spielt für das sicherheitssüchtige überalterte Wählerpublikum recht erfolgreich schon allein durch seine Physiognomie den „harten Hund“.

Für die sich abzeichnenden großen Probleme nach dem Virusgeschehen und die voraussichtliche Koalition der Union mit den Grünen erscheint deshalb Söder geeigneter als die Merkel-Kopie Laschet. Tatsache ist aber: Söder ist nicht das kleinere, sondern das gefährlichere Übel. Seine einzige feste Überzeugung ist die von sich selbst. Er wird im Amt kein Mittel scheuen, um jedwede unbequeme Opposition nachhaltig auszuschalten, vorrangig die AfD oder außerparlamentarische Bewegungen.

Dass ihn das Zentralorgan des deutschen Großkapitals, die FAZ, so bevorzugt, dürfte keinen guten Grund haben: Söder wird weit mehr als Laschet zugetraut, die von Washington geforderte militante neue Front gegen Russland und China zu befolgen sowie die Interessen der Großindustrie durchzusetzen.

Alles in allem ist Söder der Politikertyp, der den „Eliten“ des politmedialen Komplexes in Deutschland auch mit diktatorischen Mitteln ihre Machtpositionen zu sichern bereit ist. Es muss deshalb eindringlich davor gewarnt werden, aus lauter Angst vor einer grüngeführten Bundesregierung bei den kommenden Bundestagswahlen doch auf Söder zu setzen. So erbärmlich die Aussicht auf Laschet, Baerbock oder Habeck im Kanzleramt auch wäre – die wesentlich riskantere und gefährlichere ist die auf einen Kanzler Söder.

Wenn der AfD-Vorsitzende Meuthen nun unrealistisch auf ein Duell seiner Partei gegen die Grünen setzt, will er wohl unausgesprochen Söder in Kauf nehmen. Eine Fehlkalkulation, die sich nicht nur für die patriotischen Kräfte böse rächen könnte.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite erreichbar.