Von MARKUS GÄRTNER | Ausgrenzung hat Hochkonjunktur. Was, Sie kritisieren die Regierung? Wie, Sie gehen zu Querdenken? Moment mal: Sie wollen sich nicht impfen lassen? Und was haben Sie denn bitte an Frau Merkel auszusetzen? DAS GEHT JA GAR NICHT!

Die Jagd auf die Andersdenkenden wird auf immer weitere Teile der Bevölkerung ausgeweitet. Niemand scheint mehr sicher. Ausschluss vom Diskurs, aus der eigenen Partei, aus der Fußballmannschaft oder dem Unternehmen oder als Bankkunde kann die Folge sein. In alle Richtungen gehen die Strafmaßnahmen, niemand, der den massiv verengten Meinungskorridor verlässt, kann sich mehr sicher fühlen – als hätte es Artikel 5, GG nie gegeben.

Man fragt sich langsam, wer noch nicht in irgendeiner Form ausgegrenzt wurde. Durch mahnende Blicke von Kollegen, durch Vorgesetzten-Verhöre, durch Ächtung von Freunden oder in der Familie, mit einem angedrohten Berufsverbot oder einem Shitstorm in den sozialen Medien.

Am Ende stehen die Kernspaltung der Gesellschaft, das Ende vom Diskurs, der Tod der Demokratie. Es bleiben nur Verdacht, Bezichtigung, Verachtung und Verbannung. Und dann drohen Umstände, die wir uns alle lieber nicht vorstellen möchten.

(Der Volkswirt Markus Gärtner, Autor von „Das Ende der Herrlichkeit“ und „Lügenpresse“, war 27 Jahre Wirtschaftsjournalist für die ARD und veröffentlicht jetzt regelmäßig Videokommentare für das Magazin „PI Politik Spezial“)