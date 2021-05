„Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 20/05. Im nordrhein-westfälischen Landtag hat man sich heute [am Donnerstag] mit den antisemitischen Demonstrationen beschäftigt. Naja, was will ich dazu sagen: Die meisten Parteien haben es natürlich auf die AfD geschoben, die ist natürlich Schuld an den judenfeindlichen Demonstrationen. Ist es doch auch lgisch, war doch die AfD die ganze Zeit dafür, dass hier in Deutschland die ganzen radikalen Muslime Fuß fassen. Und überhaupt ist es ja auch bekannt, dass die AfD die Erstwahl ist für jeden Islamisten. Man stelle sich vor, die könnten jetzt alle wählen, dann wäre ja die AfD weit über 50 Prozent. Also wenn ihr mich fragt, wäre es jetzt echt vernünftig und an der Zeit, dass man die AfD verbietet, weil so kann es echt nicht weiter gehen…“ (Weiter im Video oben von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte Hallmacks Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)