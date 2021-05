„Hallo liebe Zuschauer, schön dass ihr wieder da seid. Ihr habt ja bestimmt schon alle gehört, dass die STIKO gegenwärtig keine generelle Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche aussprechen will. Und das, obwohl unsere Politiker das so gerne hätten.

Wer oder was ist denn jetzt eigentlich die STIKO? Ihr wisst ja, ich bin ja nur ein Affe und kenne mich da nicht so genau aus und deshalb musste ich erstmal gucken, was das eigentlich für ein Verein ist. Auf der Internetseite vom RKI wurde ich dann fündig. Hier steht:

‚Die STIKO ist ein un­ab­hängiges Experten­gremium, dessen Tätig­keit von der Ge­schäfts­stelle im Fach­gebiet Impf­prävention des Robert Koch-Instituts koordiniert und bei­spiels­weise durch systematische Analysen der Fach­literatur unter­stützt wird. […] Die Stän­dige Impf­kom­mis­sion (STIKO) ent­wickelt Impf­em­pfehl­ungen für Deutsch­land und be­rück­sichtigt dabei nicht nur deren Nutzen für das ge­impfte Indivi­duum, sondern auch für die ge­samte Be­völke­rung.‘

Naja, das was jetzt da steht klingt ja eigentlich ganz vernünftig. Ist die STIKO also ein unabhängiger Expertenrat, der sozusagen als freies Kontrollorgan eine Impfempfehlung ausspricht oder halt nicht…"