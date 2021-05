Jordon Peterson ist nicht irgendwer. Er ist das lange erwartete intellektuelle Schwergewicht, das es mit all den Linken im Wissenschaftsbetrieb aufnimmt und Diskussion für Diskussion gewinnt. Anfang 2018 erschien sein Buch „12 Rules for Life“. Der 1962 geborene Psychologieprofessor ist seitdem auch in deutschen Buchregalen unverzichtbar. Zumindest wenn man sie „politisch inkorrekt“ auszustatten liebt.

Peterson wird – wen wundert es? – angefeindet und bekämpft: Es begann alles damit, dass er auf seinem YouTube-Kanal einen Vortrag hochgeladen hatte, in dem die Gender-Ideologie bzw. den Transgender-Kult in der Sprache scharf kritisierte. Seitdem rollt Shitstorm um Shitstorm auf den mutigen Denker zu, ihm wurde sogar vorgeworfen, „rechts“ zu sein oder ein „Trump-Anhänger“.

Doch Jordan Peterson bleibt standhaft und lässt sich nicht beeindrucken. Was seine Gegner am meisten ärgert ist dann dementsprechend natürlich, dass er einfach weiter daran arbeitet, der nicht-linken Mehrheit geistiges Rüstzeug zu verschaffen.

Im Kult-Haus „Finanzbuchverlag“ erscheint nun sein neues Buch „Jenseits der Ordnung“. Wieder orientiert er sich am Ratgeber-Stil. Hatte er mit seinen „12 Rules for Life“ das Ansinnen verbreitet, Ordnung in das Chaos des Lebens jedes Einzelnen zu bringen, geht er nun weiter und schließt doch direkt an.

Er fokussiert sich auf die Gefahr, die von zu viel Strukturen und Planung ausgeht. Dafür liefert Peterson zwölf lebensrettende Prinzipien, die helfen, unserem ewigen Wunsch, die Welt zu ordnen, zu widerstehen. Denn wie man überall sieht, ob in den USA oder in Deutschland: Ein Übermaß an Planung lähmt die Gesellschaft und die kreativen Potentiale in uns!

Peterson weist also nach, dass ein „zu viel an Sicherheit“ ebenso gefährlich ist für unseren Alltag wie ein Übermaß an Chaos, das uns mit Instabilität und Angst bedroht. Unterordnung und Durch-Planung unseres gesamten Lebens sollten wir uns endlich wieder auf unsere Instinkte und unsere individuelle Kraft konzentrieren.

Das so was durch und durch Freiheitliches nicht ankommt in einer Welt, die vom grünen Zeitgeist beherrscht ist, ist klar. Heute will man alles durch Regeln, Vorschriften und neue Gesetze steuern. Peterson legt nun die unterhaltsame, gebildete und kluge Antwort auf diesen Ungeist vor. Es liegt an jedem Einzelnen, ob er seine Lebensregeln versteht und beherzigt. Zu wünschen wäre es. Denn der freie Westen ist gerade dabei, sich selbst abzuschaffen. Noch bleibt Zeit für die dringend notwendige Kurskorrektur!

Bestellinformation:

» Jordan Peterson: „Jenseits der Ordnung“ – das neue Buch hier bestellen

» Jordan Peterson: „12 Rules for Life“ – den Klassiker hier bestellen