Bislang kennen unsere Leser PI-NEWS nur als Nachrichtenformat in Textform und unseren Video-Kanal auf Youtube – neu hinzu kommt jetzt eine Art eigene Radioshow, die in regelmäßigen Abständen ausgewählte Beiträge unserer Autoren in Audioform auf Bitchute präsentiert. Damit die Sendung auch qualitativ gut rüberkommt, haben wir einen professionellen Sprecher engagieren können, der bei der Produktion eng mit der PI-NEWS-Redaktion zusammenarbeitet. Wir würden uns freuen, wenn unseren Lesern die Pilotsendung mit fünf PI-NEWS-Artikeln vom April – unter anderem von Wolfgang Hübner und Peter Bartels – gefällt und sind gespannt auf Ihr Feedback in den Kommentarspalten. Jetzt aber viel Spaß bei der ersten Folge der PI-NEWS-Radio-Show!