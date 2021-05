750 Millionen Menschen würden gerne auswandern. Das sind 15 Prozent der Weltbevölkerung. In den letzten zwei Jahren kamen 50 Millionen Auswanderungswillige hinzu. Fast alle würden gerne in den Westen – allein 40 Millionen nach Deutschland. Das sind unvorstellbare Menschenmassen. Was kommt da auf uns zu? In einem klaren Moment bezeichnete Horst Seehofer die Migration als „Mutter aller Probleme“, bevor er wieder stromlinienförmig den Kopf einzog.

Unter dem sarkastischen Titel „Migration ist gut“ (Wie viele Linke werden am Kiosk zugreifen?) nimmt die Mannschaft der Krautzone den Migrationsirrsinn der letzten Jahrzehnte auseinander. Bereits die beiden Pro- und Kontra-Leitartikel haben es in sich: Kann man Migration sinnvoll steuern und begrenzen? Oder ist jegliche Migration abzulehnen und man sollte schleunigst hohe Mauern bauen?

Im großen Experteninterview mit Dr. Rainer Rothfuß geht es um Ursachen, Wirkungen und Bekämpfungsstrategien von Migration. Rothfuß, Geograph und Politologe, der vor fünf Jahren mit einer „unerwünschten“ Vortragsreihe an der Uni Tübingen aneckte, macht klar: Wir brauchen keine Obergrenze für illegale Einwanderung, sondern eine Untergrenze für die Rückführung von Asylanten, deren Heimatland befriedet ist.

Neben dem Schwerpunktthema ist das Heft gewohnt abwechslungsreich gestaltet und reicht von der Entdeckung von LSD durch Ernst Jüngers Freund Albert Hofmann, über eine messerscharfe Analyse des „Gutmenschen“ bis zu echtem Feminismus in den arabischen Ländern.

Was auch nicht fehlen darf: Die Reihe „Wo deutsches Leben blühte“ widmet sich wieder der bewegten Geschichte Südtirols, die wohl nur mit einem Spruch zusammengefasst werden kann: „Südtirol ist nicht Italien!“

