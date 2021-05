Die deutsche Bundesregierung hat die Kampagne gegen die Herero und Nama in Deutsch-Südwestafrika 1904-1908 als „Völkermord“ bezeichnet und eine Entschädigungszahlung in Höhe von 1,1 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

In seinem neuerschienenen Buch „Verteidigung des deutschen Kolonialismus“ argumentiert der US-Politologe Prof. Bruce Gilley, die Kampagne gegen die Herero und Nama sei jedoch ein Kriegsverbrechen eines Einzelnen und kein systematisch organisierter Völkermord gewesen. Millardenzahlungen für linke Aktivisten seien ein großer Fehler, so der international führende Forscher.

„Deutschland hat einen großen historischen und politischen Fehler begangen, als es sich für den angeblichen Völkermord, der vor mehr als einem Jahrhundert von Kolonialkräften begangen worden sein soll, entschuldigt hat“, so Gilley.

„Die tragischen Ereignisse in Deutsch-Südwest zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren weder ein vorsätzlicher noch ein vorhersehbarer Völkermord an den Herero- und Nama-Rebellen“, sagte Dr. Bruce Gilley, Professor für Politikwissenschaft an der Portland State University.

Gilley stellte in einem am 28. Mai veröffentlichten Video (siehe oben) fest, dass die damalige deutsche Reaktion auf die Rebellen gerechtfertigt war, und dass die humanitäre Tragödie, die sich nach dem Ende der kriegerischen Auseinandersetzung entfaltete, auf die widrigen Naturbedingungen und die chaotische Zerstreuung der betroffenen Bevölkerung zurückzuführen war.

„Deutschland tut der historischen Wahrheit keinen Gefallen, wenn es der erpresserischen Mafia namibischer Aktivisten und radikaler deutscher Akademiker erliegt“, so Gilley. „Die Schutzgelder, die damit für die Nachkommen der Opfer abgepresst werden, werden den Forderungen der Berufsaktivisten keinen Abbruch tun und die Fähigkeit der Nachgeborenen untergraben, produktive und eigenständige Individuen zu sein.“

„Steuergelder mit der Gießkanne in korrupte Dritte-Welt-Länder zu veschenken – oder in dem Fall mit dem Feuerwehrschlauch – hat noch nie funktioniert. Wenn wir wirklich helfen wollen, dann müssen wir dabei unterstützen, Eigenverantwortlichkeit zu lernen und nicht durch eine Almosenpolitik Abhängigkeiten zementieren,“ so der Entwicklungspolitische Sprecher der AfD-Fraktion, Markus Frohnmaier.

„Der vermeintliche Geldsegen der deutschen Bundesregierung wird beim einfachen Afrikaner nicht ankommen. Die Profiteure sind eine korrupte Elite und anti-deutsche NGOs. Im Ergebnis wird keine echte Aufarbeitung des deutschen Kolonialerbes stattfinden. Das ist schade, denn die Möglichkeiten wären gegeben. Bemerkenswerte Wissenschaftler wie Prof. Bruce Gilley haben längst ein differenziertes Bild des deutschen Kolonialerbes gezeichnet. Wenn der Mainstream glaubt, dass jetzt alle Forderungen der Linksaktivisten abgegolten sein werden, dann werden sie eine herbe Enttäuschung erleben. Der Opferwettbewerb hat grade erst begonnen“, so Frohnmaier.

» »Verteidigung des deutschen Kolonialismus« von Bruce Gilley ist im Manuscriptum Verlag erschienen