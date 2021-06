Allen PI-NEWS-Lesern einen schönen 17. Juni!

Von C. JAHN | Wir feiern heute wieder unseren „anderen“, unseren „alternativen“ Nationalfeiertag. Wir hissen Schwarz-Rot-Gold, treffen uns mit patriotischen Freunden und widmen den ein oder anderen Gedanken Begriffen wie „Deutschland“, „Nation“, „Einheit“, „Freiheit“. Aber ist so ein schwarzrotgoldener „Nationalfeiertag“ in einem weitgehend umvolkten Land nicht etwas altmodisch?

Nein! Denn zum einen ist der 17. Juni kein schlichter Patriotentag, an dem wir uns irgendwie an unserem Deutschsein ergötzen wollen. Vorsicht vor einem solch simplen Verständnis des 17. Juni! Die Botschaft des 17. Juni war schon immer eine sehr vielschichtige Verbindung zwischen dem Gedanken einer nationalen Gemeinschaft – der Idee der nationalen Einheit – und dem leidenschaftlichen Willen zur Freiheit. Die Farben des 17. Juni sind Schwarz-Rot-Gold, nicht Schwarz-Weiß-Rot. Der 17. Juni ist kein Sedan-Tag, er ist kein Führergeburtstag, er ist auch kein verstaubter Bürokratenfeiertag wie der 3. Oktober. Der 17. Juni verbindet die Gedanken der „Nation“, der „Einheit“ und der „Freiheit“ immer gleichermaßen.

Deshalb ist der 17. Juni auch kein Tag der Deutschtümelei, um diesen Tag mit einem solchen Schlagwort einmal von jeglicher altbackener, in sich gekehrter Nationalromantik abzugrenzen. Der 17. Juni ist nicht romantisch, er ist kein Tag für altdeutsche Biedermeier, er ist auch alles andere als bürgerspießig. Der 17. Juni verlangt schwarzrotgoldene Leidenschaft, für Nation, Einheit und Freiheit zugleich, und er verlangt sie von unten nach oben: Sein Symbolbild ist nicht der Kaiser im Siegerkranz, sondern der Straßenkämpfer mit dem Stein in der Faust.

Genau aus diesem Grund ist der 17. Juni auch im heutigen stark umgevolkten Deutschland so zeitlos wichtig. Der 17. Juni vermittelt eine klare nationale Botschaft, aber er ist nicht nationalistisch überheblich oder gar „völkisch“ im Sinne einer allein auf Blutsverwandtschaft beruhenden Nationalgemeinschaft. Der 17. Juni ist vielmehr eine Einladung an alle, die sich im eigenen Herzen von Schwarz-Rot-Gold angesprochen fühlen, weil sie sich als Teil einer deutschen Nation verstehen möchten und als solche den Wunsch haben, in einer verbindenden Einheit mit allen anderen Deutschen – ob indigen oder eingebürgert – in geistiger und politischer Freiheit zu leben.

Und er ist im umvolkten Deutschland zugleich deshalb so wichtig, weil er eben auch eine Mahnung und Warnung an all diejenigen vermittelt, die diese unsere deutsche Nation, unsere Einheit und Freiheit zerstören möchten – und zwar ebenfalls ganz unabhängig von deren nationaler Herkunft.

In diesem Sinne: Feiern wir heute den 17. Juni! Freuen wir uns über unsere Zugehörigkeit zur deutschen Nation, feiern wir unseren Willen zu Einheit und Freiheit! Feiern wir unser Schwarz-Rot-Gold!

Allen PI-NEWS-Lesern einen schönen 17. Juni!