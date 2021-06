Von WOLFGANG HÜBNER | Ausgerechnet am 80. Jahrestag der Invasion von Nazideutschland in die damalige Sowjetunion beteiligt sich das heutige Deutschland führend am Wirtschaftskrieg der EU gegen Weißrussland, das in dem Krieg von 1941 bis 1945 besonders schwer gelitten hatte.

Die umfassenden gegen Weißrussland beschlossenen Wirtschaftssanktionen sollen nichts weniger erreichen als den Sturz der dortigen Regierung, verbunden mit dem späteren Anschluss des Landes an die EU und Nato. Dass das benachbarte Russland eine solche Entwicklung nicht hinnehmen kann und wird, ist den EU-Strategen sicher klar. Aber sie wollen ja auch den Sturz Putins als größeres Ziel.

Über den problematischen Charakter des derzeitigen weißrussischen Regimes soll hier nicht geurteilt werden, das ist ohnehin vordringlich die Aufgabe der Menschen dort. Es wirft jedenfalls kein gutes Licht auf die selbsternannte weißrussische Oppositionsführerin Swjatlana Tichanowskaja, wenn sie die Wirtschaftssanktionen als „sehr wichtiges und machtvolles Signal“ bewertet.

Denn auch die faktische Erklärung eines Wirtschaftskrieges ist eine Kriegserklärung. Die größten Opfer in diesem Krieg werden aller Voraussicht die sogenannten „kleinen Leute“ erleiden, das ist bei so weitreichenden Sanktionen immer der Fall. Hingegen werden sich die Mitglieder und Profiteure des Regimes in Minsk umso mehr an die Macht klammern und die Repression gegen die Opposition notfalls steigern.

Es ist auch damit zu rechnen, dass sich Weißrussland noch enger an den großen Nachbarn Russland binden wird. Das kann weder im Interesse der EU noch Deutschlands mit seinen besonders großen wirtschaftlichen Interessen sein. Idealistische Motive wie die Sorge um Demokratie und Menschenrechte in Weißrussland sind selbstverständlich auch nicht die wahren Beweggründe für den Wirtschaftskrieg. Denn dann müsste mit gleichen Waffen auch gegen Saudi-Arabien und China vorgegangen werden. Vielmehr geht es um ein strategisches Ziel des „Westens“, was auch die Beteiligung der USA, Großbritanniens und Kanada an dem Wirtschaftskrieg gegen das kleine Land zwischen Polen und Russland beweist.

Dieses strategische Ziel ist die Zerstörung oder zumindest Lähmung Russlands samt dem möglichst ungehinderten Zugang zu dessen gewaltigen Bodenschätzen. Mit militärischen Mitteln lässt sich dieses Ziel gegen die massive russische Atommacht nicht erreichen. Das Risiko wäre viel zu hoch. Die Kriege der Gegenwart und Zukunft werden deshalb nur im Extremfall mit Waffen geführt. Deshalb sind Wirtschaftskriege die vermeintlich effektivere Alternative, um den Gegner in die Knie zu zwingen. Zwar klappt das keineswegs immer, doch versucht wird es trotzdem immer wieder. Weißrussland ist nur das nächste Experimentierfeld dieser Art von Krieg.

PI-NEWS-Autor Wolfgang Hübner schreibt seit vielen Jahren für diesen Blog, vornehmlich zu den Themen Linksfaschismus, Islamisierung Deutschlands und Meinungsfreiheit. Der langjährige Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der „Bürger für Frankfurt“ (BFF) legte zum Ende des Oktobers 2016 sein Mandat im Frankfurter Römer nieder. Der leidenschaftliche Radfahrer ist über seine Facebook-Seite und seinen neuen Telegram-Kanal erreichbar.