Der „CIVIS-Medienpreis“ ist eine Auszeichnung, die die ARD schuf, um sich beim Thema „Integration und multikulturelle Vielfalt“ in ein positives Licht zu rücken. Andere europäische Medien werden ebenfalls bedacht, wenn sie „das friedliche Zusammenleben in der europäischen Einwanderungsgesellschaft fördern.“

Kuratoriumsvorsitzender ist der linke Salonlöwe des WDR, Tom Buhrow (Jahresgehalt 395.000 Euro), der sich und seinem Sender damit bescheinigt, wie gut und edel und anspruchsvoll seine Produktionen sind.

Am 21. Mai war es wieder so weit, die linksbunte Schickeria feierte sich selbst. Kurz vor dem Sendetermin am Montag, dem 24. Mai, ließen die Verantwortlichen am Freitag davor einen Trailer laufen, der für die bevorstehende Preisverleihung warb. Dort waren nette Typen (jung, männlich, schwarz) in guter Laune zu sehen, aber auch diejenigen, die für alles Übel dieser Welt in Deutschland verantwortlich gemacht werden: vom schlechten Wetter über Krankheiten bis hin zur AfD.

Gut, es war nicht die AfD, sondern eine „Liste 14“, deren Logo und Farben allerdings eindeutig auf die AfD verweisen. Diese wird auf einem Infostand gezeigt, der mit Farbbeuteln beworfen wird. Einer der Farbbeutel trifft ein Parteimitglied am Kopf. Die Szene war angeblich ohne nähere Kommentierung in den sonst fröhlichen und lustigen Trailer eingebunden worden.

Unser Leser schickte uns auch die [beiden] Screenshots, die wir hier abbilden. Er schreibt, dass er sich zweimal an die ARD-Zuschauerredaktion wandte, einmal per Kontaktformular, eine Woche später per E-Mail (Nachweis dieser Mail liegt PI-NEWS vor). Folgende Anfrage stellte er darin an die ARD:

„Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern lief unmittelbar vor der 17 Uhr-Tagesschau im Ersten ein Trailer für den CIVIS-Medienpreis 2021.

Dort wurde neben den Themen des Medienpreises auch ein Angriff mit Farbbeuteln auf einen Wahlstand einer Partei („Liste 14“) dargestellt, die farblich und vom Logo her der AfD nachempfunden wurde.

Ich verstehe das als einen indirekten, dessen ungeachtet deutlichen Aufruf zur Gewalt gegen diejenigen, die als Gegensatz zu den Themen des Preises (zum Beispiel „Einwanderung“) empfunden werden.

Bitte teilen Sie mir mit, wie Sie offiziell die dargestellte Hassszene begründen.

Gerne würde ich die Szene noch einmal im Kontext des Trailers ansehen. Ich kann diesen aber weder in der Mediathek noch auf der CIVIS-Seite finden. Bitte schreiben Sie mir, wo er zu finden ist.

Mit freundlichen Grüßen

***

Auf seine (wiederholte) Anfrage erhielt er nach über zwei Wochen immer noch keine Antwort. Vielleicht beruhigt man sich beim Ersten damit, dass es ja keinen Nachweis in der Mediathek gibt. Außer Acht ließen sie dabei, dass bei laufenden Sendungen über die Time-Shift-Funktion noch nachträglich Teile des vergangenen Programms gesehen und per Screenshot festgehalten werden können. Das tat unser Leser, sodass wir hier die besagte Hass-Szene dokumentieren können. Die ARD ließ er über die Screenshots bei seiner Anfrage im Dunkeln.

Selbstverständlich würden wir gerne auch der Gegenseite, der ARD, Gelegenheit geben, sich auf PI-NEWS zu ihrer Hetze im CIVIS-Werbetrailer zu äußern. Auch wenn sie hier fleißig mitlesen, denken wir aber, dass sie dazu nicht in der Lage sein werden. (Indirekte) Gewaltaufforderungen lassen sich eben nur schlecht begründen.