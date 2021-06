Der deutsch-israelische Moderator Marcel Yaron Goldhammer wartet zusammen mit dem Mitglied des Berliner Abgeordnetenhaus Gunnar Lindemann (AfD) auf die Ankunft des Video-Bloggers Oliver Flesch in Berlin. Der ehemalige BILD-Journalist lebt im politischen Exil auf Mallorca, dem informellen 17. Bundesland der Deutschen.

Wohl nicht ganz zu unrecht, denn Meinungs- und Pressefreiheit werden immer mehr eingeschränkt in Deutschland. Alternative und freiheitliche Journalisten werden in Merkel-Deutschland in die sogenannte „rechte Ecke“ gestellt und in ihren Bürgerrechten eingeschränkt.

Fleschs Mobiltelefon wurde ohne Nennung näherer Gründe von der Staatsanwaltschaft Berlin beschlagnahmt.

Marcel Goldhammer ist unter anderem AfD-Direktkandidat für die Bundestagswahl im Wahlkreis Berlin-Neukölln.