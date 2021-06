1 plus 1 ist 2. 2 mal 2 ist 4. Stimmt das? Wenn Sie jetzt mit Ja antworten, sind Sie ein Rassist. So sieht es jedenfalls eine Initiative, die unter anderem von Bill Gates und George Soros finanziert wird. Kaum zu glauben, aber offenbar wahr. Die Einzelheiten erfahren Sie in dieser Ausgabe von „Die Woche COMPACT“: Corona-Notstand – Soldaten für die Demokratie / Mohrenstraße – Geldstrafen für Umbenennungs-Kritiker / Bahnstreik – Was die GdL wirklich will / Kinderschutz – Kesseltreiben gegen Ungarns Pädophilie-Gesetz.