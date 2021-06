Constantin Schreiber ist einer der wenigen deutschen Journalisten im Mainstream, die sich wirklich auskennen mit der islamischen Lebenswelt. Schreiber ist Tagesschau-Moderator und war für sein Format „Marhaba – Ankommen in Deutschland“, in dem er Einwanderern das Leben in Deutschland erklärte, 2016 mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet worden.

Schreiber ist nun ein Typ, der sich nicht einlullen läßt. In seinem lobenswerten Sachbuch „Inside Islam“ (2017) hatte er diverse Freitagspredigten „deutscher“ Imame unter die kritische Lupe genommen. Er war damals ein junger, toleranter Christ, übrigens nie „undercover“ unterwegs – und erstaunt darüber, was sich ihm da an Hass und Demokratieverachtung entgegenschlug. In seinem Folgebuch „Kinder des Koran“ (2019) durchforschte Schreiber Schulbücher islamischer Länder.

Nun hat er mit „Die Kandidatin“ einen Zukunftsroman veröffentlicht, der sich gewaschen hat. Wir schreiben ungefähr das Jahr 2040. Sabah Hussein, kopftuchtragende Feministin („Kopftuch“ darf man dabei nicht mehr sagen, es heißt politisch korrekt Hijab) ist Spitzenkandidatin der aufstrebenden ÖP. Sie will die künftige Kanzlerin sein.

Die Sache scheint klar, sie hat hervorragende Umfragewerte. Hussein zieht einen großen Bonus aus ihrer eigenen Geschichte als erbarmungswürdiges Flüchtlingskind aus dem Libanon. Was hat sie gelitten! Und nun hat sie es geschafft.

Als karrierebewußte Macherin der Ökopartei hat sie unter anderem die PA, die „peinliche Analyse“ für künftige „Mitarbeitende“ an deutschen Unis eingeführt. Durch einen Algorithmus werden nun potentielle „Faschisten“ (der Deutungsraum ist freilich weit) von den Hochschulen ferngehalten.

Junge Leute in Deutschland legen mittlerweile Wert auf einen „nichtbinären“ Haarschnitt und tragen formlose, geschlechtsneutrale Kleidung. Es gibt allerdings Abweichler, vor allem im Osten der Republik.

Dort hat die Partei „ZfD“ großen Zulauf. Während die Mainstreammedien die Narrative scheinbar beherrschen, formiert sich Widerstand aus alternativen Kreisen. Es gibt rechte Aussteiger, die allerdings von Verrätern durchsetzt sind. Und es gibt jemanden, der gezielt ganz private Informationen über Sabah ausstreut.

Die Weste des so politisch korrekt auftretenden Stars ist nicht so weiß, wie es scheint. Es gibt Abgründe – manche kann man vertuschen, andere nicht.

Dass sich ein Mainstream-Sachbuchautor wie Constantin Schreiber derart vorwagt, ist erstaunlich. Er wird seine Pappenheimer kennen. In diesem unterhaltsamen Roman bleibt keine Frage offen – und kein Auge trocken.

Bestellmöglichkeit:

» Constantin Schreiber: Die Kandidatin – hier einsehen und bestellen.