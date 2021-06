„Hallo liebe Zuschauer und herzlich Willkommen zu den Kurznachrichten 29/06. Der Leiter der österreichischen Agentur für Gesundheits- und Ernährungssicherheit (AGIS), der Universitätsprofessor Dr. Franz Allerberger, hat sich wie folgt zur Coronapandemie geäußert. Zitat: ‚Ohne PCR-Test wäre die Pandemie niemandem aufgefallen.‘ Während in Amerika und jetzt auch in Österreich der Politik die Coronapandemie um die Ohren fliegt, sind wir in Deutschland immer noch voll im Coronafieber…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)