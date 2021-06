„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Unseren Boris Reitschuster hats mal wieder erwischt, er wurde bei Youtube wieder gesperrt. Und diesmal sogar für zwei Wochen. Dies sei geschehen, so Reitschuster, wegen seinem Video von dem neunjährigen Mädchen, das versehentlich eine Corona-Impfung bekommen hat. In dem Video hätte der Boris Reitschuster falsche medizinische Informationen verbreitet. Also ich habe das Video gesehen, bevor es gesperrt war und da gabs keinerlei medizinische Informationen. Aber vielleicht bin ich ja als Affe einfach zu blöde, um die zu erkennen…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)