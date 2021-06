„Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu den Kurznachrichten 23/06. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern, dass so diverse Politiker gesagt haben, dass es niemals in Deutschland eine Impfpflicht geben wird. Und im Prinzip stimmt das ja sogar, denn er ist gezwungen, sich impfen zu lassen. Es sei denn du willst in Ravensburg deine Rente beantragen, denn im Renten-Regionalzentrum in Ravensburg kriegst du nur einen Termin, wenn du geimpft oder nachweislich von einer Infektion genesen bist. Es wird sogar ausdrücklich erwähnt, dass ein gültiger PCR-Test oder Antigen-Schnelltest nicht zu einem Besuch berechtigt…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)