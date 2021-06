„Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Ihr lieben Leute, jetzt haben wir die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt hinter uns und stehen verdutzt vorm Diagramm. Sahen doch die Prognosen in der Woche vorher ganz anders aus und haben dem verdutzten Wähler suggeriert, dass es ein Kopf an Kopf-Rennen zwischen der AfD und der CDU gibt. In mancher Umfrage lag die AfD sogar vor der CDU. Nachdem dann wie üblich nochmal zwei drei Skandale für die CDU kamen, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass die AfD das Ding gewinnt. Naja, wie es dann ausgegangen ist, wisst ihr ja selbst…“ (Weiter im Video von „Hallmack, dem Gorilla aus der Pfalz“. Wer seine neuesten Satire-Clips nicht verpassen will, sollte seinen Youtube– und Telegram-Kanal abonnieren)